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蘋果計劃年底前在App Store新設廣告版位 拓展營收

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
蘋果透露計劃最快今年年終購物季，將在App Store設立新的廣告版位。美聯社
蘋果透露計劃最快今年年終購物季，將在App Store設立新的廣告版位。美聯社

CNBC報導，蘋果13日邀請開發者出席線上會議時，透露計劃最快將於今年年終購物季，在App Store設立新的廣告版位，並鼓勵開發者購買廣告。這個新版位顯示蘋果將大幅擴張廣告業務，拓展營收。

蘋果近年的廣告庫存主要限制在App Store搜尋欄位的一個單位、以及搜尋結果頁面的一個欄位，不過Mobile Dev Memo founder修佛特（Eric Seufert）引述蘋果傳遞的訊息指出：「隨著新機會來到蘋果搜尋廣告，您今年年終購物季將能在整個App Store推廣您的應用程式（App），帶進更多客戶。」一名收到邀請的開發者也向CNBC證實這個消息。

蘋果這則訊息並未明確說明新的廣告版位會落在何處，但蘋果7月時曾宣布，計劃在App Store的主頁面「Today」拓展菜單選項，並且在「您可能也喜歡」橫幅下的App產品頁面，新增贊助欄位。

蘋果一名代表向CNBC表示，蘋果的搜尋廣告提供開發者各種規模的機會，幫助壯大其事業，這些新的版位也立於相同基礎，只會出現App Store批准產品頁面的內容，也須遵循相同的隱私標準。

近來蘋果的廣告業務已廣受關注。在蘋果財報中，廣告營收和線上訂閱營收、App Store銷售等數字都會被納入服務部門；蘋果去年服務事業營收超過680億美元。

美國銀行分析師莫罕（Wamsi Mohan）7月預估，今年蘋果光是來自蘋果搜尋廣告的廣告營收，可能達到50億美元。

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