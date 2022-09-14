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日經報導 蘋果新開發處理器明年將採台積電N3E技術量產
日經新聞引述消息人士報導，蘋果（Apple）計劃明年成為頭一家採用台積電（2330）3奈米改良款N3E技術的業者，將在部分新款iPhone和Mac電腦中採用這種最先進製程所生產的晶片。
三位知情人士向日經透露，目前尚在開發階段的A17行動處理器，預定明年下半年即可採用N3E製程量產。他們說，A17將用於預定2023年發表的iPhone新系列的頂級款式。
N3E是台積電目前3奈米製程技術的升級版本，效能和節能效益比3奈米更佳，今年才開始應用。消息人士說，蘋果Mac電腦所用的M3晶片的下一代版本也將採用N3E。
三位知情人士也向日經透露，英特爾（Intel）原本通知台積電，希望能在今年內或明年初取得台積電3奈米產能，和蘋果一樣成為第一波採用最先進製程技術的客戶；不過，後來延後訂單到至少2024年。
如此看來，蘋果將連續兩年搶到台積電最先進製程產能。今年，只有用在iPhone 14 Pro的A16核心處理器採用目前市面上最先進的台積電4奈米製程技術。一般的iPhone 14仍採用較早的A15，2021年發表的iPhone 13和 iPhone 13 Pro也採用這款處理器。
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