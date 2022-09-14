快訊

吞沒伊朗的「黑潮」：什葉派救主何梅尼政變奪權記

無法上台揮國旗！台灣佳麗被打壓拭淚 埔里鄉親怒罵中國鴨霸

基隆綠營拉警報 為何林右昌8年政績光環難轉移蔡適應？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日經報導 蘋果新開發處理器明年將採台積電N3E技術量產

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
iPhone 14 Pro的A16核心處理器採用目前市面上最先進的台積電4奈米製程技術，未來最頂級手機也可望繼續採用台積電最先進製程所生產的處理器。美聯社
iPhone 14 Pro的A16核心處理器採用目前市面上最先進的台積電4奈米製程技術，未來最頂級手機也可望繼續採用台積電最先進製程所生產的處理器。美聯社

日經新聞引述消息人士報導，蘋果（Apple）計劃明年成為頭一家採用台積電（2330）3奈米改良款N3E技術的業者，將在部分新款iPhone和Mac電腦中採用這種最先進製程所生產的晶片。

三位知情人士向日經透露，目前尚在開發階段的A17行動處理器，預定明年下半年即可採用N3E製程量產。他們說，A17將用於預定2023年發表的iPhone新系列的頂級款式。

N3E是台積電目前3奈米製程技術的升級版本，效能和節能效益比3奈米更佳，今年才開始應用。消息人士說，蘋果Mac電腦所用的M3晶片的下一代版本也將採用N3E。

三位知情人士也向日經透露，英特爾（Intel）原本通知台積電，希望能在今年內或明年初取得台積電3奈米產能，和蘋果一樣成為第一波採用最先進製程技術的客戶；不過，後來延後訂單到至少2024年。

如此看來，蘋果將連續兩年搶到台積電最先進製程產能。今年，只有用在iPhone 14 Pro的A16核心處理器採用目前市面上最先進的台積電4奈米製程技術。一般的iPhone 14仍採用較早的A15，2021年發表的iPhone 13和 iPhone 13 Pro也採用這款處理器。

台積電 奈米

延伸閱讀

iPhone 14超搶手！momo預購人流飆10倍 後日現貨開賣

台積電除息要買嗎？法人：以國安基金角度思考

iPhone 14掀換機潮 網購配件買氣年增5成

iOS 16在6款舊iPhone續航變爛？他實測這款「再戰10年」、iPhone 8最慘

相關新聞

道指跌近1300點 逾2年最大跌點

在8月關鍵通膨報告比預期更熱，損害了投資人對物價降溫和聯準會(Fed)不那麼激進的樂觀情緒後，美股暴跌。

蘋果計劃年底前在App Store新設廣告版位 拓展營收

CNBC報導，蘋果13日邀請開發者出席線上會議時，透露計劃最快將於今年年終購物季，在App Store設立新的廣告版位，...

Google品牌洋芋片在日本推出 四種口味行銷Pixel 7手機

字母公司（Alphabet）旗下Google又再度把有著自家品牌的Original Chips洋芋片帶回日本市場，而且這...

日經報導 蘋果新開發處理器明年將採台積電N3E技術量產

日經新聞引述消息人士報導，蘋果（Apple）計劃明年成為頭一家採用台積電（2330）3奈米改良款N3E技術的業者，將在部...

美國CPI震撼震倒亞幣 美元後市升勢要看下周這個關鍵

美國8月消費者物價指數（CPI）高於預期，引發市場預估聯準會（Fed）將更積極升息，帶動美債殖利率與美元齊揚，亞洲貨幣1...

推特接受中國官媒大買廣告 引發內部矛盾分歧

中國雖禁止14億公民使用推特（Twitter），其地方政府卻在這個社群平台砸錢投放全球廣告，使得中國成為推特成長最快的海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。