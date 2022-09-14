Fed這波升息會到多高？分析師：利率升到4％也還不夠

市場押注美國這一輪升息的最終利率有機會上升至4％以上，因為在通膨頑劣且聯準會（Fed）激進升息之際，美國經濟依舊展現韌性，這代表Fed將不得不以更強硬的立場來抑制需求。

由於美國8月通膨率高於預期，交易人士現在押注Fed為減輕通膨壓力，明年初將把利率拉升至高達4.3％。

Jefferies經濟學家也在報告中表示，由於剔除能源與能源價格的核心消費者物價指數顯示通膨壓力非常頑固，就算聯準會這波升息的終端利率達4%「也不夠高」，Fed決策官員所傳達的終端利率訊息很可能非常迅速「從4%轉向4.5%、甚至更高」。

目前美國聯邦資金利率區間為2.25%至2.5%，交換市場的定價已經將Fed下周升息3碼的可能性完全納入考量，而且預期接下來進一步升息。美國5年期公債殖利率13日竄升4個基點至3.6209%，突破6月高點並攀抵2008年來最高；10年期公債殖利率升至3.437%。

儘管汽油價格下跌，但美國8月通膨率並未像人們預期般下滑，租金、食品和醫療保健是物價上漲的最主要驅動因素。通膨居高不下，讓Fed面臨比先前所想更艱鉅的任務。如果美國民眾不進一步削減支出，Fed為了壓低通膨而更激進升息，以便讓經濟降溫的可能性也會上升。

美銀經濟學家13日在報告中表示，強勁的就業市場和堅穩的通膨數據顯示Fed會加強緊縮政策，美國經濟也面臨「硬著陸」風險，「Fed的工作才剛要開始」。Apollo管理公司首席經濟學家史洛克表示，「這顯示需要花更長時間、需要更高的利率，以總體經濟術語而言，或許甚至需要更多的需求破壞」，像是失業率上升與經濟成長減緩，提高了經濟衰退的可能性。

另一方面，對債市投資人來說，如果明年年初基準利率果真升到4.3%以上，有助將美債殖利率曲線的大部分拉升至逾十年來從未有過的水準，當股票等風險資產額外承受壓力之時，可提供誘人的殖利率。

品浩（Pimco）基金經理人米塔爾（Mohit Mittal）表示：「對固定收益而言，今年是艱困的一年」，他認為最好等到Fed把利率升至4%，再於高級信用債與浮動利率債的較短天期部位增加曝險。