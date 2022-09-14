星巴克調高獲利和銷售展望 計劃大陸市場展店數千家

全球連鎖咖啡店巨擘星巴克（Starbucks）周二上修未來三年銷售和獲利展望，因快速擴張策略和中國大陸市場預期的復甦將能提振業績。該公司股價在盤後交易上漲。

該公司預計，未來三個會計年度，扣除部分項目的每股盈餘每年可以成長15%-20%，餐飲業關鍵指標的同店銷售可成長7%-9%，兩者都明顯優於先前財測。該公司並計劃未來三年回饋股東200億美元。

星巴克財務長Rachel Ruggeri在投資人日說明了新目標。她也指出，調漲售價和加強數位能力，例如行動和線上訂單，有助成長加速。

最新的展望顯示，由臨時執行長舒茲（Howard Schultz）發起的「再造計畫」，可望在相對較短的時間提高星巴克業績。該公司股價盤後上漲多達3%，先前在正常交易時段下跌1.38%到87.84美元。

周二稍早，星巴克表示將在已經寔在的10億美元投資計畫外，再額外投資4.5億美元，以便改造北美門市。星巴克需要新機器來處理美國門市激增的需求，解決員工對日益複雜訂單的挫折感。此舉是為了安撫該連鎖店的咖啡師，他們已經在全美各地成立工會。

星巴克也計劃2025年前在美國增加2,000家新門市，包括更多僅提供外帶、得來速和外送服務的店面，北美市場的營收將因此成長40%。

在「具有龐大潛力」的中國大陸市場，雖然防疫封鎖重創業績，但星巴克打算積極展店，由現在的大約6,000家門市增加到2025年時有9,000家。

星巴克高層說，在國內市場以外地區，該公司獲利將增加逾一倍，銷售也會有類似的增幅。