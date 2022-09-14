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高盛：實質殖利率勢將繼續走高 所有資產難逃下波殺盤

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國5年和10年實質殖利率已在1%徘徊。/擷自彭博
美國5年和10年實質殖利率已在1%徘徊。/擷自彭博

高盛集團策略師穆勒-葛利斯曼（Christian Mueller-Glissmann）對最新的通膨意外有一個簡單的結論：華爾街這糟糕的一年只會更糟。

根據這位高盛投資組合策略和資產配置董事總經理的說法，原本已經落後趨勢的聯準會（Fed）主席鮑爾如今面臨著更大的壓力，為了替景氣降溫，需要繼續提高經通膨調整後的利率，這可能會給跨資產投資組合帶來新的傷害。

所謂實質殖利率，是指債券投資人扣掉通膨後所拿到的利息回報。計算方式為債券名目殖利率扣掉預期通膨率。美國10年期公債殖利率從上個交易日的3.361%躍升至3.422%，接近2022年以來的高點。

鑑於10年期基準實質殖利率周二短暫突破1%，Fed仍將堅持進一步推高實際殖利率，如此看來，除了美元之外，幾乎全部資產價位都有進一步下跌的空間。美國10年期實質殖利率上次出現1%的水準是在2018年，料將大大限制未來的經濟增長。

Fed 可能樂於見到債券市場終於收到他們的偏鷹信息，但許多投資策略是對利率敏感的投資，無論科技股、黃金或加密貨幣，卻還未體察這個變化。

穆勒-葛利斯曼說：「通膨居高不下且揮之不去，增加Fed可能需要進一步緊縮政策的風險，這也代表實際殖利率還會更高。這將對各種資產的價位構成進一步下跌壓力，尤其是一旦殖利率升高會增加經濟成長的風險。」

在通膨報告發布後，高盛的經濟學家將12月的升息預測調高一倍，達到2碼（50個基點），並預測9月將升息75個基點。

穆勒-葛利斯曼說：「美國實質殖利率由於Fed對抗通膨而上升之際，除了美元之外，很少有資產能夠表現得好。短期內，這表示股市的波動將持續上升。」

股價和實質利率的連動關係由來已久，若其他條件不變，當實質利率走高，會導致股票本益比下滑。

通膨 Fed

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