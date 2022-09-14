油金周二雙跌 美國考慮油價跌破80美元時補充戰略儲油

知情人士透露，當國際原油價格跌破每桶80美元時，美國可能會開始買進原油補充戰略儲油。國際油價周二（13日）收低近1%，逆轉盤中漲勢，美國8月通膨率意外上揚，為聯準會下周再度大幅升息提供理由；金價下跌超過1%，因為隨著市場龔固積極升息的預期，美元跳漲。

國際油價盤中拉鋸 上沖下洗 美政府考慮在每桶80美元以下買進原油

布蘭特原油11月期貨13日收盤下跌0.83美元，跌幅0.9%，結算價報每桶93.17美元，盤中在91.05美元至95.53美元間震盪拉鋸，,漲幅一度超過1.6%，跌幅一度超過3%。

西德州原油10月期貨合約收跌0.47美元，跌幅0.54%，報每桶87.31美元，盤中一度大跌3%，也一度勁揚1.7%。

彭博資訊引述消息人士的說法表示，拜登政府官員正在考慮購買原油以補充戰略儲油的時機，期望保護美國石油產量成長並防止原油價格暴跌。

同時間，官員們還試圖讓產油業者相信，在原油劇烈波動之際政府不會放任油價重挫。目前美國的戰略石油準備量為1984年以來最低。透過購買原油來補充戰略儲油，將支撐原油市場。

白宮和能源部的對外聯絡人員暫未回覆置評請求。

至於原油期貨市場13日盤中震盪，與美國8月通膨數據意外上揚並高於預期有關，這項數據澆熄市場對聯準會放緩升息步調的預期。

BOK Financial交易部高級副總裁Dennis Kissler表示：「聯準會可能不得不比預期更快升息，這可能導致原油市場出現規避風險的情緒和美元進一步走強。」

中國大陸重新實施新冠封控措施也令油價承壓。大陸是世界第二大石油消費國。

石油輸出國組織（OPEC）周二維持其對2022年和2023年全球石油需求強勁增長的預測不變，理由是有跡象顯示，儘管存在通膨急升等不利因素，但主要經濟體的情況好於預期。

美元跳漲之際金價下跌

現貨黃金價格13日收盤下跌1.3%，至每英ㄌ引1,702.17美元。

美國黃金期貨結算價報1,717.40美元，下跌1.3%。

Heraeus貴金屬公司高級交易員Tai Wong表示：「金價因高於預期的消費者物價指數（CPI）而下跌，升息3碼的機率非常大。美元正在急升，可能繼續對黃金構成壓力。」

他說：「黃金短期內可能會守住1,690-1,700美元的區間，除非下周聯準會出現非常鷹派的結果，否則美元不太可能創出新高。但他們很可能會等待和觀察，因為之後的會議是在11月。」

美國8月消費者物價意外上漲，核心通膨在租金和醫療保健價格攀升的情況下加速上揚。

美元指數上漲1.3%，使黃金對海外買家來說更加昂貴。

現貨白銀下跌1.4%，至每英兩19.51美元，周一曾錄得2021年2月以來最大單日百分比漲幅。

現貨白金下跌2.1%，至887.94美元，鈀金下跌6.4%，至2,120.16美元。