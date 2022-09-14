拜登喊話安撫市場：股市不必然反映經濟 不擔心通膨數字
針對美股周二（13日）大跌，道瓊重挫超過1,200點，美國總統拜登表示，他不擔心最新公布的通膨數字，股市未必反映了經濟的整體情況。
拜登在前往家鄉德拉瓦州對一場初選進行投票的途中對記者表示：「如同你們都知道的，股市不必然反映經濟的狀況。」
拜登說，他不擔心13日稍早公布的通膨數據，「經濟依然穩健，而且失業率低，就業機會增加，製造情況良好。我認為我們會沒事的」。
美國勞工部的數據顯示，由於房租和食品繼續攀升，美國8月消費者物價指數年比上揚8.3%，高於市場預期的年增8%；不計波動較大的食品和能源成分的核心CPI年增率上漲6.3%，也高於預期。這粉碎投資人對聯準會（Fed）將放緩升息步調的期望，也引發美股當天的沉重賣壓。
在11月的期中選舉之前，經濟仍然是選民最為關切的問題，讓試圖維持對國會控制權的民主黨人面臨風險。
拜登在當天稍早的一份聲明中表示：「降低通膨需要更多時間和更大決心，這就是為什麼我們通過『降低通膨法』，以壓低醫療保健、處方藥和能源的成本。」拜登13日在白宮草坪上為他這項氣候變化和藥品定價法舉辦慶祝活動，凸顯民主黨人對進步優先事項的承諾，即使居高不下的消費者物價仍令人頭疼。
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