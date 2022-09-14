Fed升息四碼的可能性逾20% 美前財長桑默斯：我選四碼

周二公布的美國8月消費者物價指數（CPI）意外高於預期，讓市場篤定聯準會下周升息三碼幾成定局，不僅如此，華爾街甚至開始考慮聯準會更激進的可能性。美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）表示，如果他是聯準會官員，會選擇「升息四碼以增強聯準會公信力」。

美國8月CPI的年增率達8.3%，高於預估的8.1%。聯準會下次會議升息四碼（100個基點）的可能性飆升到超過20%。隨著「聯準會轉向」的希望破滅，標普500指數周二重挫4.3%。

多數投資專業人士懷疑，一次超過預期的通膨數據就能促使聯準會的升息創1984年來最大升幅。Seaport Global常務董事Tom Di Galoma說：「聯準會會想要遵循市場預期，而市場真正的預期是75個基點，因此聯準會將這樣做。」

但野村經濟學家周二改變了對聯準會下周升息幅度的預測，由三碼調高到四碼，認為「需要採取更激進的升息路徑，來對抗日益根深蒂固的通膨」。

美國前財長桑默斯在推特上貼文說，利率不接近4%，通膨問題無法解決，如果9月讓他在升息兩碼和四碼之間做選擇，他會選擇後者。

Brean Capital固定收益策略主管Scott Buchta表示，如果聯準會需大幅升息，最好儘快行動。他說：「最有可能的是75個基點，但他們應該升息100個基點。」

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick認為：「市場會恨之入骨。就在幾天前，我們還在爭論50或75個基點。100個基點會被視為驚慌失措之舉。」

Old Missiion Capital的固定收益、外匯與大宗商品交易主管Andrew Lekas說：「奇怪的是，我認為市場會上漲，他們希望看到聯準會認真對待通膨，並愈早結束升息愈好。」