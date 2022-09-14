聽新聞
test
0:00 / 0:00
Fed升息四碼的可能性逾20% 美前財長桑默斯：我選四碼
周二公布的美國8月消費者物價指數（CPI）意外高於預期，讓市場篤定聯準會下周升息三碼幾成定局，不僅如此，華爾街甚至開始考慮聯準會更激進的可能性。美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）表示，如果他是聯準會官員，會選擇「升息四碼以增強聯準會公信力」。
美國8月CPI的年增率達8.3%，高於預估的8.1%。聯準會下次會議升息四碼（100個基點）的可能性飆升到超過20%。隨著「聯準會轉向」的希望破滅，標普500指數周二重挫4.3%。
多數投資專業人士懷疑，一次超過預期的通膨數據就能促使聯準會的升息創1984年來最大升幅。Seaport Global常務董事Tom Di Galoma說：「聯準會會想要遵循市場預期，而市場真正的預期是75個基點，因此聯準會將這樣做。」
但野村經濟學家周二改變了對聯準會下周升息幅度的預測，由三碼調高到四碼，認為「需要採取更激進的升息路徑，來對抗日益根深蒂固的通膨」。
美國前財長桑默斯在推特上貼文說，利率不接近4%，通膨問題無法解決，如果9月讓他在升息兩碼和四碼之間做選擇，他會選擇後者。
Brean Capital固定收益策略主管Scott Buchta表示，如果聯準會需大幅升息，最好儘快行動。他說：「最有可能的是75個基點，但他們應該升息100個基點。」
Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick認為：「市場會恨之入骨。就在幾天前，我們還在爭論50或75個基點。100個基點會被視為驚慌失措之舉。」
Old Missiion Capital的固定收益、外匯與大宗商品交易主管Andrew Lekas說：「奇怪的是，我認為市場會上漲，他們希望看到聯準會認真對待通膨，並愈早結束升息愈好。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言