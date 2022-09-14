台股開盤不妙 台積電ADR隨費半大跌4.1%低於台北股價
台積電ADR周二大跌4.1%收在78.81美元，較台北交易股票形成折價1.2%，費城半導體指數大跌6.2%。
美國股市三大指數周二寫下兩年多來的最慘烈的一天，道瓊工業指數崩潰超過1,200點。通膨報告高於預期，粉碎投資人對物價壓力降溫將促使聯準會（Fed）放緩升息步調的期望。
道瓊工業指數崩潰1,276.37點，跌幅3.9%，至31104.97點。標普500指數大跌177.72點，跌幅4.3%，至3932.69點。那斯達克綜合指數重挫632.84點，跌幅5.2%，至11633.57點。
台灣加權股價指數昨天上漲86.98點收在14,894.41點。台積電漲1.3%收在493.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 84.24 -3.88 85.90 0.88
中華電 CHT 118.52 -2.22 121.00 -2.05
台積電 TSM 487.23 -4.07 493.00 -1.17
聯電 UMC 38.54 -4.29 40.75 -0.17
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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