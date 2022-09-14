道瓊崩1276點創兩年最大跌幅 CPI澆息Fed放緩升息盼望

美國股市三大指數寫下兩年多來的最慘烈的一天，道瓊工業指數崩潰超過1,200點。通膨報告高於預期，粉碎投資人對物價壓力降溫將促使聯準會（Fed）放緩升息步調的期望。

道瓊工業指數崩潰1,276.37點，跌幅3.9%，至31104.97點。標普500指數大跌177.72點，跌幅4.3%，至3932.69點。那斯達克綜合指數重挫632.84點，跌幅5.2%，至11633.57點。

這三大股指均創下2020年6月11日以來最大單日跌幅，當時是新冠疫情最嚴重的時期。使道瓊工業指數今年跌幅擴大為14%，而標普500指數下跌17%，那斯達克綜合指數回落26%。

對殖利率敏感的股票受到的衝擊最大，蘋果和微軟創下2020年9月以來最大單日跌幅。蘋果大跌5.9%，微軟崩跌5.5%。

彭博匯整數據顯示，蘋果市值蒸發大約1,540億美元，躋身美國股市歷史上單日市值損失前10排行榜。蘋果周二的市值損失也超過了標普500指數中約90％成份股的市值。

從股票、債券到石油和黃金均遭遇投資人拋售。道瓊工業指數的30檔成分股全數下跌，標普500指數所有11個類股也全部走軟。臉書母公司Meta Platforms下跌9.4%，貝萊德下跌7.4%，波音下跌7.2%。

美國勞工部周二公佈的數據顯示，8月消費者價格指數年增幅為8.3%，不計波動較大的食品和能源成分的核心CPI年增率上漲6.3%，均高於預期。住房、食品和醫療健保的價格漲幅居前。美國租金創1991年以來最大漲幅，推動整體通膨居高不下。接受華爾街日報調查的經濟學家原預8月消費者價格指數年增幅為8%。

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，金融市場已經完全消化下周聯邦公開市場委員會(FOMC)政策會議結束時至少升息75個基點的預期。有32%的機率Fed會升息100個基點。

Kingsview資產管理公司基金經理人Paul Nolte表示：「鑒於數據公布前的漲勢，（拋售）並不令人驚訝。」他說，從報告來看，「通膨非常持續，這意味Fed將繼續行動並提高利率」。

全球最大資產管理公司貝萊德的全球固定收益首席投資官Rick Rieder說： 「總的來說，今天是令人驚訝的一天，因為之前趨勢表明大多數成長和定價壓力指標似乎有所放緩，所以現在來看Fed的工作顯然沒有完成，」 「我們認為Fed可能會在年底前暫停升息周期，但也許現在達到緊縮性政策立場後，聯儲會還將不得不再等一陣子」。

標普500指數中的通信服務、科技和非必需消費類股均下跌超過5%。半導體股受到的打擊尤其大。輝達（Nvidia）、超微（AMD）和美光科技跌幅均超過7%。

在債券市場，美國10年期公債殖利率從周一的3.361%躍升至3.422%，接近2022年以來的高點。與此同時，對近期利率預期更為敏感的2年期債券殖利率收於3.754%，為2007年以來最高。債券殖利率上升側面反映在數據公布後投資人預期利率進一步上升。