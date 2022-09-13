快訊

美股道瓊早盤大跌逾600點 美國8月通膨仍頑強

教壞囡仔大小...裸拍族出沒台南熱門景點「現場解放」 里長警告送辦

iOS 16新增「2隱藏版小功能」 網激推：蘋果終於改了

美股道瓊早盤大跌逾600點 美國8月通膨仍頑強

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
美股12日早盤全面走低，道瓊工業指數早盤大跌550點，原因是8月通膨比分析師預期更熱，粉碎投資人認為通膨見頂的想法。路透
美股12日早盤全面走低，道瓊工業指數早盤大跌550點，原因是8月通膨比分析師預期更熱，粉碎投資人認為通膨見頂的想法。路透

美股12日早盤開低走低，道瓊工業指數早盤大跌逾600點，原因是8月通膨比分析師預期更熱，且剔除食物與能源價格的核心通膨轉強，粉碎投資人認為通膨趨緩的想法，恐使美國聯準會（Fed）進一步加大升息力道。油價應聲下跌，美元勁揚、美國10年期公債殖利率上揚。

道瓊工業指數12日早盤重1.9%，標普500指數跌2%、那斯達克綜合指數跌破3%，費城半導體指數跌2.8%、台積電ADR跌−1.68%。

美國勞工部公布，8月整體消費者物價指數（CPI）CPI較前一月上升0.1％，且核心CPI升幅達0.6%，升勢比整體CPI更強，顯示即使汽油價格下跌，通膨壓力迄未減輕。

這份報告是Fed在9月20-21日決策會議前看到的最後一份報告，由於CPI數據高於預期，尤其是核心CPI升幅擴大，預料聯準會（Fed）9月將升息3碼。

在此之前，美股連續四個交易日上漲，部分原因是許多投資人認為通膨已經見頂。Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli說，標普500指數過去幾天節節高升，反而使該指數特別容易受賣壓影響，推升通膨的因素比想像中廣泛，也是利空。

鑑於通膨比預期頑強，有些投資人甚至認為，Fed可能升息4碼。富國銀行分析師Michael Schumacher說：「大概升75個基點（3碼）可能性最高，但市場平均預期79個基點。因此，有升100個基點的機會。」

通膨 CPI Fed

延伸閱讀

市場關注美CPI公布 匯市觀望氣氛濃、新台幣小貶2分

汽油價格下跌 美國8月通膨有望趨緩

第四季強勢市場 保德信：美國、亞股、台股出列

美國通膨與通膨預期均降溫 料仍擋不住Fed下周升3碼

相關新聞

美國8月CPI升勢轉強 Fed升息3碼幾成定局

美國8月消費者物價指數（CPI）漲勢並未明顯趨緩，且核心CPI升勢比整體CPI更強，顯示通膨壓力迄未減輕，聯準會（Fed...

據傳高盛計劃本月裁員數百人 開華爾街大銀行第一槍

知情人士透露，高盛集團計劃在未來幾周恢復以往每年淘汰績效墊底員工的機制，展開自新冠疫情爆發以來規模最大的一輪裁員，在交易...

美國揪台、日、韓組「Chips 4」聯盟 障礙重重

英國金融時報（FT）分析，美國打算聯合美國、南韓、日本、台灣的政府及企業，共同成立「Chips 4」半導體聯盟，討論並協...

衛報：歐盟不太可能對俄氣價格設限 但將開徵暴利稅

英國衛報13日援引一份外洩文件報導指出，歐盟執委會不太可能對俄國天然氣實施價格上限措施，但將針對能源公司的超額利潤徵稅，...

廣告技術惹議 谷歌在英國荷蘭面臨7835億天價求償

Alphabet旗下搜尋引擎巨擘谷歌（Google）因其數位廣告技術作法引發爭議，在英國和荷蘭面臨高達250億歐元（約新...

因應工會潮及新消費習慣 星巴克將宣布「再造」策略

全球連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）13日舉行投資人會議日，預計將宣布一項「再造」計畫，以應對不斷變化的消費者行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。