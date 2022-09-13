據傳高盛計劃本月裁員數百人 開華爾街大銀行第一槍

知情人士透露，高盛集團計劃在未來幾周恢復以往每年淘汰績效墊底員工的機制，展開自新冠疫情爆發以來規模最大的一輪裁員，在交易量銳減之際，成為首家控制開支的華爾街大銀行。

彭博資訊報導，消息人士說，高盛計劃在本月開始裁減數百名員工，方式是恢復每年裁撤績效倒數1~5%員工的傳統。而高盛在疫情期間大致上暫停實施這套機制。

此舉是美國金融業已經打寒顫的確鑿跡象，如今這個產業的營收在屢創紀錄的幾年後滑落。彭博彙編的數據顯示，分析師預期高盛今年獲利將驟降逾40%。這家總部位於紐約的公司7月曾說，計劃減緩招聘速度，並恢復年度績效考核，意味著將在今年稍晚裁員。這也是為了在「充滿挑戰的營運環境」控制開支。

高盛不太可能是唯一一家裁員的銀行。在疫情爆發之前，華爾街銀行通常會在勞動節之後的幾個月和獎金發放前，解雇表現墊底的員工。在過去幾年，由於招聘熱潮，各家銀行暫停這種做法。

在此同時，摩根士丹利和瑞銀都以經濟衰退為由，調降油價展望。