聽新聞
test
0:00 / 0:00
美國8月CPI升勢轉強 Fed升息3碼幾成定局
美國8月消費者物價指數（CPI）漲勢並未明顯趨緩，且核心CPI升勢比整體CPI更強，顯示通膨壓力迄未減輕，聯準會（Fed）9月會議升息3碼幾成定局。
8月整體CPI比7月雖小升0.1%，但高於預估的-0.1%，也高於7月時的0%；比去同期則上升8.3%，高於預估的8.1%，低於7月時的8.5%升幅，主因汽油價格持續下跌。
但核心CPI升幅擴大，比7月勁升0.6%，高於預估及7月時的0.3%升幅；與去年同期相比則大幅上升6.3%，高於預估的6.1%，更比7月時的5.9%升幅明顯擴大。
經濟學者表示，由於CPI數據高於預期，尤其是核心CPI升幅擴大，加上近日Fed官員普遍發表「鷹派」談話，預料9月21日Fed將升息3碼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言