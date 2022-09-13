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美國8月CPI升勢轉強 Fed升息3碼幾成定局

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美元。（路透社）
美元。（路透社）

美國8月消費者物價指數（CPI）漲勢並未明顯趨緩，且核心CPI升勢比整體CPI更強，顯示通膨壓力迄未減輕，聯準會Fed）9月會議升息3碼幾成定局。

8月整體CPI比7月雖小升0.1%，但高於預估的-0.1%，也高於7月時的0%；比去同期則上升8.3%，高於預估的8.1%，低於7月時的8.5%升幅，主因汽油價格持續下跌。

但核心CPI升幅擴大，比7月勁升0.6%，高於預估及7月時的0.3%升幅；與去年同期相比則大幅上升6.3%，高於預估的6.1%，更比7月時的5.9%升幅明顯擴大。

經濟學者表示，由於CPI數據高於預期，尤其是核心CPI升幅擴大，加上近日Fed官員普遍發表「鷹派」談話，預料9月21日Fed將升息3碼。

CPI Fed 聯準會

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