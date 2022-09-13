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廣告技術惹議 谷歌在英國荷蘭面臨7835億天價求償

中央社／ 布魯塞爾13日綜合外電報導
Google。 美聯社
Google。 美聯社

Alphabet旗下搜尋引擎巨擘谷歌（Google）因其數位廣告技術作法引發爭議，在英國荷蘭面臨高達250億歐元（約新台幣7835億元）的天價損害索賠訴訟。

路透社報導，一間律師事務所將代表出版商，在未來數週內分別向英國和荷蘭法院提起訴訟，向谷歌求償。

Geradin Partners律師事務所今天發布聲明稱：「谷歌承擔責任並賠償其對這個重要產業造成損害的時候到了。今天我們宣布在2個司法管轄區採取行動，為歐洲聯盟和英國出版商爭取賠償。」

谷歌的廣告技術最近因遭出版商投訴，受到反壟斷監管機構審查。

報導指，向英國競爭上訴法庭（Competition AppealTribunal）提起的訴訟將針對谷歌出售新聞出版商網站和任何線上廣告資助網站上的廣告空間造成的收入損失，尋求賠償。荷蘭的訴訟則向受到谷歌行為影響的出版商開放。

去年6月，法國競爭管理局（Autorite de laConcurrence）認定谷歌對自己的廣告拍賣服務AdX和即時拍賣平台Doubleclick Ad Exchange給予優惠待遇，因此對谷歌處以2億2000萬歐元（約新台幣70億元）罰款。

此外，歐盟執行委員會（European Commission）及英國當局也正在調查，谷歌的廣告技術業務是否會導致該公司相較競爭對手和廣告商，享有不公平的競爭優勢。

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