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南韓加入IPEF 這三個領域將受惠最多

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓加入IPEF後，電池產業將受惠。美聯社
南韓加入IPEF後，電池產業將受惠。美聯社

南韓加入美國主導的印太經濟架構（IPEF）後，若談判有成果，南韓的晶片與電池產業預料將受惠最大，並且有助推廣「韓流」內容，但南韓也將面臨說服北京繼續經濟合作的艱難挑戰。

The Pulse報導，美國、南韓及日本等IPEF成員國已達成協議，將針對四大支柱－貿易、供應鏈、乾淨經濟及公平經濟展開協商，南韓將能藉由加入晶片、電池等先進領域的供應鏈受惠，也有助提振內容出口。

南韓IPEF談判代表Jang Mi-hwa表示，IPEF的成員國包括澳洲和印尼等天然資源豐富的國家、也有美國和日本的科技大國，供應鏈的合作有助南韓的晶片和電池等產業的供應鏈。澳洲的鋰產量占全球的55%，也被南韓認為是穩定二級供應鏈的關鍵夥伴。

南韓政府也將能透過美國領導的礦物供應夥伴（MSP），尋求穩定的晶片和電池業關鍵礦物供應。

根據媒體報導，IPEF成員國也將研擬設立一套體制，在緊急時期交換半導體設備、醫療產品及其他關鍵產品的庫存。市場觀察家指出，這有助多元化並穩定南韓產業的供應鏈。

在貿易方面，數位經濟相關的新法規將推動數據移轉與內容貿易的標準化，也將嘉惠南韓的影劇和電影等內容出口，加強打入東南亞市場。

南韓 IPEF

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