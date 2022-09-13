因應工會潮及新消費習慣 星巴克將宣布「再造」策略

全球連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）13日舉行投資人會議日，預計將宣布一項「再造」計畫，以應對不斷變化的消費者行為和美國勞運浪潮。

財經媒體CNBC報導，這項策略是臨時執行長舒茲（Howard Schultz）的創意，這位星巴克創辦人在前執行長強森（Kevin Johnson）今年春季退休後回鍋掌舵，明年4月將交棒給納拉西姆漢（Laxman Narasimhan）。

星巴克表示，將在13日的投資人日發表新計畫，也有針對領導層的問答環節，但目前尚不清楚納拉西姆漢是否會參與問答，首度與投資人對談。星巴克投資人日定於美東時間13日上午10時30分開始，最晚下午6時結束。

星巴克發現，新冠疫情爆發後更多顧客不再內用，且更傾向購買加價的冷飲。中國大陸業績復甦緩慢、全美約300家直營門市爭取籌組工會，及更廣泛的經濟不確定性，都衝擊了星巴克股票表現，這項再造計畫有望提振股價。今年來該公司股價猛跌24％，拖累其市值跌至1,020億美元。

星巴克12日宣布，19日起向非工會成員的美國員工提供儲蓄計畫、學生貸款相關的新福利，雇員可提撥部分薪資到個人儲蓄帳戶，星巴克則贊助最多250美元（平均贊助25~50美元）的資金，員工也將獲得針對學貸還款選項及再融資的指導諮詢。

發言人說，星巴克全美門市達9,000多家，依法不得單方面向工會成員提供這些福利，但可在勞資談判中協商。