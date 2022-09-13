英國失業率創48年最低 因求職人數正在減少

最新數據顯示，英國失業率降至1974年來最低點，但這很大程度上是因為就業人數的規模縮減，另外還有跡象顯示該國求職熱潮逐漸降溫，使英國央行（BoE）更難以應對通膨高漲的壓力。

路透報導，國家統計局（ONS）公布，到7月截止的三個月，英國失業率降至3.6%，低於路透訪調經濟學家預期的3.8%。

然而，失業率下降並非意味著英國經濟的穩健。這段期間的就業人數成長4萬人，不到市場預期的三分之一。

求職網站Indeed英國經濟學家Jack Kennedy說：「勞動市場開始出現失去動能的跡象。」

數據顯示，衡量不工作、不求職人口比率的經濟閒置率（economic inactivity）同期增加0.4%，至21.7%，為截至2017年1月的三個月以來最高點。

ONS表示，經濟閒置率增加，是因為被歸類為長期病患的人增加、進入就業市場的全職學生人數比平常少所致。

與此同時，扣除獎金後的薪資成長率為5.2%，比預期高，反映應徵者短缺，但英國14日將公布的8月通膨年增率料將衝上10.2%，仍遠高於薪資增幅。

英國央行擔憂，勞動市場緊俏將加劇近期激增的物價壓力。