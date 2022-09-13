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小摩認為全球軟著陸機率大於衰退 對股市有利

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
摩根大通。路透
摩根大通。路透

摩根大通（小摩）策略團隊指出，全球經濟達成「軟著陸」的可能性超過衰退機率，將繼續為股市等風險性資產帶來順風。

小摩團隊表示，最近的經濟數據顯示通膨與工資上升壓力正趨於溫和，經濟成長回升，消費者信心走穩，顯示全球經濟將免於衰退。股市將因為中國大陸擴張財政支出，歐洲實施能源支持計畫，以及投資人信心低落而受益。

報告指出，「對風險性資產的表現而言，經濟數據與投資人布局情勢比央行說法重要得多。我們維持偏愛風險資產的立場」。

小摩指出，通膨逐漸緩解應對景氣循環類股與小型股有利，且新興市場與中國大陸股市優於「昂貴的」防禦類股；小摩並建議逢跌即買能源股，且繼續「進取性加重」原料商品。

報告中說，「我們堅持通膨將會隨著之前的扭曲現象以及聯準會（Fed）過度升息而自行解決。我們可能將看到Fed政策轉向，這對景氣循環類資產有利」。企業獲利成長「可能意外偏高，因為許多悲觀氛圍已經反映在獲利預估上」。

小摩也看好美元，並預料美、歐公債殖利率曲線將走平。

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