鴻海和Vedanta簽下莫迪家鄉設晶片廠 將投資200億美元

路透報導，鴻海與印度跨國集團Vedanta的合資公司13日已與印度古吉拉特邦簽署有關晶片和面板工廠的合作備忘錄（MOU），將在印度總理莫迪家鄉所在的邦設廠，投資規模達200億美元。

古吉拉特邦官員表示，Vedanta與鴻海的計畫在當地的總投資額將達1.54兆印度盧比（近200億美元）。

古吉拉特邦首長帕特爾（Bhupendrabhai Patel）表示，鴻海與Vedanta的合資公司將創造超過10萬個工作機會，該邦準備擴大任何對該計畫的支援。

鴻海將扮演技術合作夥伴的角色，至於Vedanta則為該計畫提供融資。

路透12日已報導，一名消息人士透露，Vedanta已為在古吉拉特邦興建半導體廠取得財務和非財務上的補貼，包括資本支出與便宜的電力。這項計畫將包括在印度西部最大城市阿默達巴德（Ahmedabad）附近設立面板和半導體廠。

路透早在4月也報導，在遊說取得獎勵措施的同時，Vedanta已尋求取得405公頃土地免費的99年租約，以及20年優惠費率的水力與電力資源。

報導說，原本在印度西部的最富裕邦馬哈拉施特拉邦、南部的泰倫加納邦與卡納塔卡邦都競相爭取能讓鴻海與Vedanta的合資公司落腳設廠。然而，在近幾周的協商最後階段，古吉拉特邦擊敗了馬哈拉施特拉邦。

Vedanta是以採礦及經營天然資源起家的礦業集團，今年2月決定將業務多元化，進軍晶片製造領域，並且與鴻海成立合資公司。

印度政府為了躍居全球關鍵的晶片供應國，已祭出100億美元計畫獎勵投資半導體生產的企業，後來又表示將擴大獎勵計畫。

Vedanta是宣布在印度設立晶片廠地點的第三家企業，此前有阿布達比Next Orbit Ventures和以色列高塔半導體（Tower Semiconductor）的合資企業ISMC，以及新加坡的IGSS Ventures做出設廠地點宣布，兩家公司分別將在卡納塔卡邦和泰米爾納德邦設廠。