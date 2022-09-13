快訊

陳伯均法官登山失聯3天 今懸崖下發現帽子、眼鏡盒與鞋子和背包套

台中市議員參選人林義偉酒駕 宣布即刻起退黨、退選

融資可促能源轉型 綠色銀行效果顯著

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
圖說：美國近期通過《降低通膨法案》，其中要用70億美元設立國家級的綠色銀行，提供社區或企業低利率貸款，加速各地的能源轉型進度。（網路截圖）
圖說：美國近期通過《降低通膨法案》，其中要用70億美元設立國家級的綠色銀行，提供社區或企業低利率貸款，加速各地的能源轉型進度。（網路截圖）

綠色銀行融資救援，加速了能源轉型進度！美國近期通過《降低通膨法案》，其中以70億美元設立國家級的綠色銀行，提供給社區或企業低利率貸款，加速各地的能源轉型。目前美國地方性的綠色銀行已取得不小的成功，還款率高達99.6%，更成為一項穩健的投資。

國家級的綠色銀行

CNN》報導，美國總統拜登日前簽署《降低通膨法案》，聚焦美國健保、稅制與氣候變遷等問題，更祭出270億美金降低美國溫室氣體排放的狀況，其中劃撥70億美元聚焦於加速各地能源轉型的進度。

衛報》報導，70億美金的經費大多要用於設立國家級的「綠色銀行」（Green Bank），提供融資給企業進行能源轉型，增加國內乾淨能源的量能，並擺脫美國隊化石燃料的依賴。

環保團體「常綠行動」創辦人瑞克特表示，「我想綠色銀行的擘畫是整個法案中最讓人為之精神一振的計畫」，要進行國家級的能源轉型，不可或缺的就是國家級的機構，並以中央的角度協助各州的轉型計畫。

紐約已有成功案例

在紐約2014年就成立綠色銀行，目前已提供超過10億元的環保能源貸款，其中最成功的計畫是「社區太陽能計畫」，讓無法直接在屋頂安裝太陽能板的住戶，能透過訂閱其他住戶的綠電，進而降低民眾參與綠電開發的成本。

紐約能源研究與發展局主席考夫曼表示，上述計劃顯示綠色銀行除了提供融資之外，還能擔任協調的第三者。他強調，在綠色銀行出現之前，大多數能源轉型舉措都存在龐大的財務風險，傳統的借貸方不一定願意提供資金。

美國現有地方綠色銀行聲明，「此類貸款是一項穩健的投資」。據綠色資本聯盟稱，各地綠色銀行已成功回收 99.62%的貸款，顯示綠色銀行已經能持續營運，並將更多資金投注於減緩溫室效應上。

【更多精采內容，詳見

美國 紐約 通膨

延伸閱讀

中醫權益遭忽視 藍籲解除清冠公費限制

楊紫瓊重逢「神鬼傳奇3」布蘭登費雪 變化最大卻是她

駱以軍阿甯咕組劇團 10月演出音樂劇

習近平前進20大 專家：可連任無虞

相關新聞

馬斯克不想收購 推特股東卻準備批准賣給他了

儘管億萬富豪馬斯克試圖放棄以440億美元收購社群媒體推特（Twitter）的交易，但知情人士表示，推特的股東準備批准把公...

美國通膨與通膨預期均降溫 料仍擋不住Fed下周升3碼

在美國今天將公布重要的8月通膨報告前夕，美國消費者的通膨預期在8月下滑，民間研究機構也指出上月汽油、機票、中古車級飯店住...

鴻海和Vedanta簽下莫迪家鄉設晶片廠 將投資200億美元

路透報導，鴻海與印度跨國集團Vedanta的合資公司13日已與印度古吉拉特邦簽署有關晶片和面板工廠的合作備忘錄（MOU）...

第四季強勢市場 保德信：美國、亞股、台股出列

全球金融市場迄今走勢顛簸，根據統計，第四季在傳統旺季加持下，不少市場上漲居多。保德信指出，統計顯示，2015年以來全球主...

FT：美籌組Chip 4晶片聯盟卡關 因為台日韓各有顧慮

美國正推動與台、日、韓合組「Chip 4」半導體聯盟，但在這個倡議首度提出的一年多之後，四國仍未能敲定計畫，甚至連初步會...

印度限制稻米出口 亞洲價格攀升

亞洲稻米價格再漲5%。受到印度政府限制當地稻米出口，導致賣家預期價格繼續上升而縮手觀望，買家則轉往越南等地購買，一度造成稻米價格應勢上漲5%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。