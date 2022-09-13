融資可促能源轉型 綠色銀行效果顯著

綠色銀行融資救援，加速了能源轉型進度！美國近期通過《降低通膨法案》，其中以70億美元設立國家級的綠色銀行，提供給社區或企業低利率貸款，加速各地的能源轉型。目前美國地方性的綠色銀行已取得不小的成功，還款率高達99.6%，更成為一項穩健的投資。

國家級的綠色銀行

《CNN》報導，美國總統拜登日前簽署《降低通膨法案》，聚焦美國健保、稅制與氣候變遷等問題，更祭出270億美金降低美國溫室氣體排放的狀況，其中劃撥70億美元聚焦於加速各地能源轉型的進度。

《衛報》報導，70億美金的經費大多要用於設立國家級的「綠色銀行」（Green Bank），提供融資給企業進行能源轉型，增加國內乾淨能源的量能，並擺脫美國隊化石燃料的依賴。

環保團體「常綠行動」創辦人瑞克特表示，「我想綠色銀行的擘畫是整個法案中最讓人為之精神一振的計畫」，要進行國家級的能源轉型，不可或缺的就是國家級的機構，並以中央的角度協助各州的轉型計畫。

紐約已有成功案例

在紐約2014年就成立綠色銀行，目前已提供超過10億元的環保能源貸款，其中最成功的計畫是「社區太陽能計畫」，讓無法直接在屋頂安裝太陽能板的住戶，能透過訂閱其他住戶的綠電，進而降低民眾參與綠電開發的成本。

紐約能源研究與發展局主席考夫曼表示，上述計劃顯示綠色銀行除了提供融資之外，還能擔任協調的第三者。他強調，在綠色銀行出現之前，大多數能源轉型舉措都存在龐大的財務風險，傳統的借貸方不一定願意提供資金。

美國現有地方綠色銀行聲明，「此類貸款是一項穩健的投資」。據綠色資本聯盟稱，各地綠色銀行已成功回收 99.62%的貸款，顯示綠色銀行已經能持續營運，並將更多資金投注於減緩溫室效應上。

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