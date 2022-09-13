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印度限制稻米出口 亞洲價格攀升

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
圖說：印度佔全球稻米出口達4成。(Photo by Alliance of Bioversity International and CIAT on Flickr used under Creative Commons license)
圖說：印度佔全球稻米出口達4成。(Photo by Alliance of Bioversity International and CIAT on Flickr used under Creative Commons license)

亞洲稻米價格再漲5%。受到印度政府限制當地稻米出口，導致賣家預期價格繼續上升而縮手觀望，買家則轉往越南等地購買，一度造成稻米價格應勢上漲5%。

佔全球出貨4成

據《路透社》報導，由於印度政府希望提高供應及平穩價格，在上週宣布禁止碎米出貨並針對其他稻米課徵20%稅賦。消息傳出後，亞洲稻米價格已上漲5%，加上預期價格會繼續上漲，也讓買賣雙方出現觀望。

印度最大米廠Satyam Balajee執行長阿格華表示，「整個亞洲稻米交易癱瘓，交易商不願匆忙下決定。由於印度佔全球出貨4成，沒人知道未來幾個月價格還會漲到哪裡。」

亞洲稻米狂漲

過去印度在2007年禁止稻米出口時，全球價格一度飆到每噸1,000美元，印度稻米出口在去年也達到2,150萬噸，比泰國、越南、巴基斯坦與美國4國加總還要多。

交易商也指出，由於印度出口商不再簽訂新的契約，買家只好從泰國、越南與緬甸等地購貨，也導致碎米價格上漲5%，每噸增加約20美元，以越南為例，週一價格已來到每噸410美元。

降雨不足 影響產量

據《印度快報》報導，印度之所以禁止稻米出口，原因之一是因為受到今年雨季降雨不足，導致稻米產量大減。

在6月初至9月初的季風作物種植季，農民種植稻米相較去年同期減少210萬公頃，以平均印度全國稻米收成每公頃2.7噸推算，影響落在600至1,200萬噸之間，若再加上旁遮普省及哈里亞納稍早也傳出稻米病毒，收成還可能更低。

印度去年出口75%的巴斯馬提米（basmati）到伊朗和阿拉伯半島國家，美國、英國、加拿大和澳洲則為10%。至於非巴斯馬提米，有近55%銷往非洲，中國和孟加拉各佔9.5%，其次是貝南和尼泊爾（各佔8-9%），銷往非洲和孟加拉大部分也包括蒸穀米。中國進口印度稻米主要是現已被禁止的碎米。

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稻米 印度 越南

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