印度限制稻米出口 亞洲價格攀升

亞洲稻米價格再漲5%。受到印度政府限制當地稻米出口，導致賣家預期價格繼續上升而縮手觀望，買家則轉往越南等地購買，一度造成稻米價格應勢上漲5%。

佔全球出貨4成

據《路透社》報導，由於印度政府希望提高供應及平穩價格，在上週宣布禁止碎米出貨並針對其他稻米課徵20%稅賦。消息傳出後，亞洲稻米價格已上漲5%，加上預期價格會繼續上漲，也讓買賣雙方出現觀望。

印度最大米廠Satyam Balajee執行長阿格華表示，「整個亞洲稻米交易癱瘓，交易商不願匆忙下決定。由於印度佔全球出貨4成，沒人知道未來幾個月價格還會漲到哪裡。」

亞洲稻米狂漲

過去印度在2007年禁止稻米出口時，全球價格一度飆到每噸1,000美元，印度稻米出口在去年也達到2,150萬噸，比泰國、越南、巴基斯坦與美國4國加總還要多。

交易商也指出，由於印度出口商不再簽訂新的契約，買家只好從泰國、越南與緬甸等地購貨，也導致碎米價格上漲5%，每噸增加約20美元，以越南為例，週一價格已來到每噸410美元。

降雨不足 影響產量

據《印度快報》報導，印度之所以禁止稻米出口，原因之一是因為受到今年雨季降雨不足，導致稻米產量大減。

在6月初至9月初的季風作物種植季，農民種植稻米相較去年同期減少210萬公頃，以平均印度全國稻米收成每公頃2.7噸推算，影響落在600至1,200萬噸之間，若再加上旁遮普省及哈里亞納稍早也傳出稻米病毒，收成還可能更低。

印度去年出口75%的巴斯馬提米（basmati）到伊朗和阿拉伯半島國家，美國、英國、加拿大和澳洲則為10%。至於非巴斯馬提米，有近55%銷往非洲，中國和孟加拉各佔9.5%，其次是貝南和尼泊爾（各佔8-9%），銷往非洲和孟加拉大部分也包括蒸穀米。中國進口印度稻米主要是現已被禁止的碎米。

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