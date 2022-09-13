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美國通膨與通膨預期均降溫 料仍擋不住Fed下周升3碼

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國消費者8月對未來一年的通膨預期降至去年10月來最低。路透
美國消費者8月對未來一年的通膨預期降至去年10月來最低。路透

在美國今天將公布重要的8月通膨報告前夕，美國消費者的通膨預期在8月下滑，民間研究機構也指出上月汽油、機票、中古車級飯店住宿價格都下跌，凸顯通膨持續放緩，成為聯準會（Fed）喜聞樂見的好消息。但經濟學家大多預期，Fed本月仍將升息3碼，對抗通膨的戰鬥還沒結束。

紐約聯準銀行12日公布，美國消費者8月對未來一年的通膨預期降至5.7%，低於7月的6.2%，且是去年10月來最低。

消費者的長期通膨預期也下降，消費者8月預期未來三年後的通膨率是2.8%，低於7月預估的3.2%；對未來五年通膨預期下滑到2%，低於7月的2.3%。

報告顯示，消費者上月對主要經濟領域的預期價格漲幅全部放緩，包括汽油、食品和租金價格等，暗示未來幾個月的物價壓力有望進一步減輕，「消費者對未來的家庭收入和財務狀況更加樂觀」。消費者也預估，房價一年後將漲2.1%，從7月的3.5%大幅縮小，且預估漲幅是2020年7月以來最小。

民間數據都顯示通膨已趨緩，例如道富環球市場公司管理的物價指標CalledPriceStats在8月下滑。能源數據與分析供應商OPIS指出，美國普通無鉛汽油價格降至每加侖3.7美元，為連續第13周下滑，且跌至3月初以來最低，逼近俄烏戰爭開打前的價位。

線上旅遊網站Hopper的數據也顯示，8月最平價的經濟艙平均機票價格比7月下降11%至277美元；全球旅宿數據和分析師供應商STR也指出，8月飯店房價比7月下跌4.6%：根據Edmunds的資料，8月中古車價格下跌1.2%。

在美國13日公布8月消費者物價指數（CPI）之際，這些消息可能讓Fed決策官員感到寬心。路透訪調的經濟學家預測，8月CPI將年比攀升8.1%，較7月的8.5%縮小。

然而，市場仍一面倒地預期，Fed下周將再度升息3碼。路透訪調的分析師預測，Fed將在台北時間22日調升基準利率3碼，升至3%~3.25%區間。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具也顯示，市場預期本月升息3碼的機率為88%。

彭博經濟學家認為，儘管8月CPI有望降溫，但因為跡象顯示工資與價格上漲正互相影響，代表核心CPI在未來一段時間仍將高於Fed的2%目標，也顯示Fed漫長的對抗通膨路程還沒結束。

通膨 Fed

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