威騰警告 NAND記憶體事業日漸艱困

儲存裝置與快閃記憶體業者威騰執行長格克勒（David Goeckeler）12日警告，自從該公司8月初發布上季財報以來，NAND記憶體市況「日益艱困」。

MarketWatch報導，格克勒在高盛科技研討會上表示，過去一個月來，以NAND快閃記憶體為基礎的儲存設備定價已大幅下滑，同時NAND的位元需求也減少，因此威騰可以延後下一座NAND製造設施的投產時間。

他也說，威騰正開始看到「超大規模」雲端客戶的「審慎」態度，中國大陸的情勢也依舊挑戰十足，「沒有好轉跡象」。威騰的審慎發言，也和希捷近來警告雲端需求減弱的發言一致。

不過，格克勒未提供具體的財測修正幅度。威騰之前預測，本季營收將介於36億~38億美元，非一般公認會計準則（non-GAAP）的每股盈餘將介於35~65美分，都遠低於當時的分析師預期。目前華爾街預估，威騰本季營收將為37億美元，經調整後每股盈餘為49美分。

威騰財務長傑伯（Wissam Jabre）也說，該公司先前設定今年度要達成正向自由現金流的目標，將「更難達成」，全年自由現金流仍可能為負，本季的現金流也可能仍是負值。這兩位主管都未說明最新的戰略評估內容；威騰正在評估區隔硬碟與快閃記憶體部門。