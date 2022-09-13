美不出力 日外匯存底1.2兆美元 不足以嚇退日圓空頭

比起上次干預匯市，日本的外匯存底這次有更強大的火力，但沒有美國相助，市場不看好片面行動能成功。

如果東京選擇單獨行動阻貶日圓，將仰賴截至8月底累積的外匯存底1.17兆美元，那是日圓日均交易量4,790億美元的2.4倍，相較下，1998年干預匯市時僅1.4倍。東京那年砸下約210億美元大舉買進日圓，相當於當時外匯存底的10%。

日圓兌美元匯價本月創24年新低，重新引發東京可能出手干預的揣測。美元兌所有貨幣的匯價都升值，但日圓的壓力最大。上周，資深政府官員給予迄今為止最強烈的暗示，干預匯市是選項之一。

日圓匯價周二徘徊在142.6左右，交易員正觀察是否會摜破145大關，上周曾觸及144.99。美日1998年聯合干預匯市之前創下的146.78， 因此成為關注價位。

過往經驗顯示，美國的支持對扭轉貨幣跌勢至為關鍵。經濟學家說，日本怕適得其反不太樂意干預匯市，引發大量做空日圓的押注。

標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）首席經濟學家Harumi Taguchi說：「我認為日本不會干預。日圓貶值的最大原因是聯準會不斷升息。除非有所改變，干預不會有效。」

鑑於日本對G7國家讓市場決定貨幣匯率的共識有承諾，日圓必須出現另一波大跌，東京才能將其形容成單邊投機行為，正當化干預匯市的行動。如果東京獨力介入市場，最多也就能讓投機者流點鼻血以爭取時間。英國在索羅斯等人1992年押空英鎊時甚至做不到這一點，嚴正警告了基本面不利於己時與市場抗爭將有局限性。

目前看起來，美國不太可能提供助力。美國財政部上周表示不願意支持介入匯市。日本並未像1998年那樣陷入困境，當時的亞洲金融危機可能衝擊全球經濟，而日圓貶值大致是自己造成的。

Sony Financial Group首席經濟學家Masaaki Kanno說：「美國不會支持介入。美國對強勢美元感到滿意，因為能解除部分通膨壓力。」他說，日本央行升息就能阻貶日圓，但它因為沒有持久性的通膨拒絕這樣做，「給自己創造困境」。