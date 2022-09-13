Google傳考慮讓Pixel手機一部分改在印度生產

The Information 引述消息人士報導，Alphabet旗下的Google鑒於中國大陸堅持防疫封控以及美中關係緊繃，正考量讓Pixel手機一部分改在印度生產。

據報導，Alphabet已向在印度的製造業者招標，規劃在當地一年生產50萬到100萬支Pixel智慧手機，相當於Pixel年產量的10%至20%。

報導也說，Alphabet執行長皮伽（Sundar Pichai）今年初即預覽在印度生產的計畫，但尚未做成最後決定。一旦定案，印度的製造業者仍得從中國大陸進口零組件。

據日經新聞報導，Alphabet也考慮將越南納為另一個生產基地。

蘋果（Apple）已透過代工業者鴻海和緯創在印度生產iPhone 13在內四款iPhone手機，據報導也考量在印度生產7日剛發表的iPhone 14系列手機。

Alphabet訂於10月6日發表最新款Pixel系列手機和頭一款智慧手表。