美光在愛達荷州總部晶片廠動土 並將宣布興建另一座廠

繼英特爾（Intel）之後，美國最大記憶晶片製造商美光（Micron）周一在愛達荷州樹城（Boise）動土興建價值150億美元的晶圓廠。美光執行長梅羅塔告訴路透，不久後還會宣布興建另一座美國新廠。

梅羅塔說：「另一個大量生產基地正處於最後階段，將在未來幾周宣布。」

這兩座晶圓廠將生產廣泛用於資料中心、個人電腦和其他設備的DRAM晶片。梅羅塔說，一旦投入營運，美國廠將占美光全球DRAM產量的40%，而目前只有10%。他說，樹城廠將在2025年投入營運。

英特爾上周五在俄亥俄州動土興建規模200億美元的晶圓廠，將生產先進晶片。

美光表示，這將是20年來在美國新建的首家記憶晶片廠，到2030年將在美光創造2,000個就業機會。

雖然美光曾在最初發跡地樹城生產晶片，但量產業務已經遷走，先後在日本、台灣和新加坡等地擁有大型生產中心。美光核心研發業務仍留在樹城。梅羅塔說，將生產和研發放在一起，將有助於加快產品上市的時間。