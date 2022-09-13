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都是因為美元下跌 油價漲 金價銅價也漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美元走貶抵銷投資人對全球需求承壓的疑慮，推動油價上漲。美元連二日下跌，為以美元計價的大宗商品價格提供支撐，現貨金價上漲，倫敦銅價走高。以下是整理自彭博的商品行情：

油價上漲

原油價格周一從最初的疲弱走勢中反彈之後維持了漲勢，受益於美元匯率下跌，抵銷投資人對全球需求承壓的疑慮。

周一金融市場風險偏好走強，美元大幅走軟。美元走弱往往有利於提振以美元計價的資產。

10月交割的西德州中級原油（WTI）原油期貨漲1.1％，結算價每桶87.8美元；稍早一度跌至85美元。11月交割的布蘭特原油期貨上漲1.3％，收於每桶94美元。

中國大陸新冠清零策略不利全球石油需求，因此一段時間以來給油價造成壓力，不過一些分析師認為，隨著年底臨近，有許多利多因素可能會提振油價。

「許多因素今天變成對石油的利好，對通膨將繼續降溫的樂觀預期令美元漲勢止步；伊朗核子協議談判陷入僵局，令供應很快就會緩解的想法受挫，」Oanda高級市場分析師Ed Moya表示。他補充說，石油市場仍然偏緊，最近跌過頭了。

CIBC Private Wealth Management的高級能源交易員Rebecca Babin指出，拜登政府釋放美國戰略儲油的行動結束，歐盟從12月5日開始對俄羅斯實施更嚴厲的制裁，以及天然氣用戶轉向使用石油，也將支持油價。「展望2022年餘下時間，我們預計油價將走高，WTI將達到95-105美元區間，布倫特將達到100-110美元」。

貴金屬和基本金屬走高

紐約時間下午2:11，現貨黃金價格上漲0.6%，至每英兩1,727.37美元；白銀大漲5.1%，勢創2021年2月以來最大漲幅。倫敦金屬交易所3個月銅期貨漲1.3%，結算價報每噸7,955.50美元。

就在投機者轉向做空黃金之後，黃金走勢出現了這種快速逆轉。如果投機者買回期貨以止損，則可能加速價格上漲。根據商品期貨交易委員會數據，交易Comex的對沖基金上周大幅增加了空頭頭寸，至一個月以來最高。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，在近期資金做空的基礎上，美元有所走弱，就足以催生當前走勢。

「面對近期美元和利率的大幅變動，黃金一直相對堅挺，」美國銀行分析師Michael Widmer等人在報告中寫道，「與此同時，Fed若暗示升息周期放緩，可能最終會吸引新的買家入市，因此我們繼續預計金價在進入2023年後會有上漲空間。」

油價 金價 美國

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