台積電ADR漲0.8% 漲幅不若台股 溢價縮為4.3%

台積電ADR周一上漲0.8%收在82.15美元，較台北交易股票溢價4.3%，費城半導體指數小漲0.3%。

費半漲幅不如美股大盤。路透報導，拜登政府計劃10月發布新規定，落實限制美國銷售大陸AI晶片和14奈米以下半導體製造設備的相關規範。

美國股市周一連四日上漲，投資人逢低買進受挫股票，期待通膨數據在聯準會（Fed）下周開會前繼續降溫。

標普500指數上漲43.05點，漲幅1.1%，至4110.41點；道瓊工業指數上漲229.63點，漲幅0.7%，至32381.34點。那斯達克綜合指數漲154.10點，漲幅1.3%，至12266.41。這三大指數均是連續四個交易日上漲。美國10年期公債殖利率從上周五的3.321%漲至3.361%。

台灣加權股價指數昨天大漲224.01點收在14,807.43點。台積電漲2.4%收在486.50元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 87.55 -1.39 83.00 5.48

中華電 CHT 121.09 +0.69 121.00 -0.06

台積電 TSM 507.39 +0.76 486.50 4.29

聯電 UMC 40.33 +0.31 40.15 -0.14

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據