美股連四日上漲 投資人期待美CPI進一步降溫 蘋果領漲

美國股市周一連四日上漲，投資人逢低買進受挫股票，期待通膨數據在聯準會（Fed）下周開會前繼續降溫。

標普500指數上漲43.05點，漲幅1.1%，至4110.41點；道瓊工業指數上漲229.63點，漲幅0.7%，至32381.34點。那斯達克綜合指數漲154.10點，漲幅1.3%，至12266.41。這三大指數均是連續四個交易日上漲。美國10年期公債殖利率從上周五的3.321%漲至3.361%。

周二將公布8月消費者物價指數，接受路透訪查的經濟學家預計，8月CPI年增率將降至8.1%，連續兩個月減緩，主要由於近期大宗商品價格降溫。這些數據是Fed官員衡量抑制物價上漲成效的依據。Fed也將在下周將舉行政策利率會議。

Dakota Wealth公司經理人Robert Pavlik表示，「預料CPI會有一點下降，市場希望這消息能轉化為9月FOMC會議後較小幅度的升息。」「正因為如此，你今天看到的是一種冒險的心態。」

根據CME的FedWatch工具，金融市場反映聯邦公開市場委員會（FOMC）下周政策會議連續三次升息75個基點的機率高達92%。

Pavlik說：「市場現在已經完全消化了9月升息75個基點的預期。市場希望下一次是50個基點，之後我們會看到加息幅度略有降低，華爾街可以接受這一點。」

不過，如果數據顯示物價依然火爆，貨幣政策勢將更加急進且經濟放緩的可能性上升，樂觀情緒將曇花一現。

Tobam SAS副投資長Tatjana Puhan指出，投資人是抱著軟著陸的希望在購買風險資產，儘管硬著陸的可能性更大。Puhan接受彭博電視訪問時說：「我們應該為經濟受到重大衝擊做好準備，我很容易認為市場會再下跌20%。」

券商BTIG表示，儘管上周反彈，但隨著9月下半月這個季節性疲軟期來臨，美國股市依然面臨風險。

蘋果跳漲3.9%，為標普500指數和那斯達克綜合指數帶來最大的提振，上周蘋果發表最新款iPhone和Apple Watch。

必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb )跳漲3.1%，至72.36美元，美國食品藥品管理局（FDA）批准這家製藥商的乾癬症治療藥物Sotyktu。Gilead Sciences 漲4.2%。該公司表示，已就與愛滋病毒療法相關的專利案達成和解。

推特跌1.8%，該公司的律師表示，推特打算執行原本和馬斯克達成的收購協議。馬斯克的法律團隊上周五把該公司向舉報人的付款作為放棄收購的一個新理由。