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美企獲利成長預估劇降 考驗股市韌性

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
FactSet的統計顯示，6月來分析師已將美國上市公司本季獲利成長率下修達5.5個百分點，是2020年第2季以來最大的下修幅度，對美股後市形成重大考驗。 路透
FactSet的統計顯示，6月來分析師已將美國上市公司本季獲利成長率下修達5.5個百分點，是2020年第2季以來最大的下修幅度，對美股後市形成重大考驗。 路透

美國股市終於止住了連續三周的跌勢，而能否持續回升，則要看10月開始的第3季財報而定。

據華爾街FactSet機構的數據顯示，6月來分析師已將第3季上市公司獲利成長率下修達5.5個百分點，是2020年第2季以來最大的下修幅度。

企業界對營業前景也益發悲觀。標普500大企業中，有240家公司在第2季財報說明會上都擔憂經濟陷入衰退，是2010年FactSet開始追蹤這項數據以來之最。

儘管財報季展望黯淡，但股市仍然強韌，一部分是因為預期下半年企業獲利仍有低度成長，且就業與消費支出等數據也顯示經濟有力。不過投資機構與分析家認為，未來幾個月陸續公布的數據轉壞，則最近股市上揚的根基實屬脆弱。

另外，股價本益比仍然偏高。以未來12個月預估盈餘為計算基礎，則目前標普500大企業的平均本益比為17倍。雖然低於5年平均水準，但比第2季末時要高，主因6月中起股價反彈。

今年迄今標普500指數下跌15%，道瓊工業指數則下跌12%。

面對經濟成長減緩及通膨居高，但企業大致上仍展現韌性。家得寶公司上周公布第2季盈餘與營收皆創新高，靠的是消費者每筆支出高於去年同期。另外諸如迪克體育用品、沃爾瑪與克羅格等消費性產品業者，獲利也優於預估。

許多投資機構擔心，在聯準會（FED）強力緊縮貨幣政策之下，企業將難以把新增成本充分轉嫁給消費者。分析師指出，如果企業營收下降，但勞工、原料及其他成本升高，對獲利都是逆風。

截至目前，企業獲利預估下降的速度還不足以使企業淪為虧損。FactSet機構仍預測，第3季標普500大企業獲利平均成長3.7%。

標普 沃爾瑪

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