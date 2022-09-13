歐盟新法將禁止強迫勞動產品進入供應鏈

（德國之聲中文網）該份由歐盟委員會起草的法案計劃於本周二（9月13日）公布。根據路透社事先獲得的草案文本，該法律涉及內容不如某些歐盟議員所提議的那麼全面。該草案在成為正式法律之前，須在歐盟議會經過討論，並得到各成員國的批准。

根據目前的草案，進口禁令"適用於在生產、制造、收獲和提取的任何階段使用強迫勞動的產品，包括與產品有關的工作或加工"。

同時該禁令"應適用於所有產品、任何類型、包括其組成部分，無論其行業、原產地、是否為國產或進口，以及是否用於在歐盟市場上投放或供出口"。

草案稱，上述規則針對的是較大的經濟運營體，如進口商、制造商、生產商和產品供應商，因為他們面對的產品涉及強迫勞動的風險最普遍，受到的影響也將是最大的。

而證明在制造和加工這些產品時是否涉及強迫勞動，是歐盟各國政府部門的職責。初步調查應在30個工作日內完成。之後當局可知會海關部門，以終止有關產品的流通，或將已上市的商品收回。

為此，歐盟將建立一個數據庫，收錄涉事風險較高的特定地域或國家當局強迫勞動所制造的產品種類，並對公眾開放。

美國去年通過了《防止強迫維吾爾人勞動法》（UFLPA），以保障其市場上不再出現與新疆人權侵害相關的產品。按照美國政府的說法，中國在新疆對維吾爾族穆斯林犯下了種族滅絕罪行。

中國當局否認在新疆由侵犯人權的行為。新疆是重要的棉花生產地區，全球太陽能光伏板的很大一部分材料也來自新疆。北京稱，《防止強迫維吾爾人勞動法》是對中國人權狀況的 "誹謗"。

（路透社）

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