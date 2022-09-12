美股道瓊早盤漲逾300點 市場靜待本周關鍵通膨數據

美股早盤上漲，因美元走軟，且投資人對通膨已觸頂的信心轉強，助股市延續上周漲勢，而投資人正在等待本周即將公布的關鍵通膨數據，這可能決定聯準會（Fed）的升息步調。

道瓊工業指數12日早盤漲300點或0.9%，標普500指數漲1%、那斯達克綜合指數漲1.1%，費城半導體指數漲0.4%、台積電ADR漲0.8%。

美股三大指數上周收高，結束先前連三周的頹勢，因通膨竄升疑慮及貨幣政策收緊的衝擊引發股價大幅下跌之際，投資人趁機買進。

股市在Fed舉行9月決策會議前持續震盪，市場普遍預期Fed屆時將連續第三次升息3碼，以對抗高通膨。

華爾街投資人則持續觀察，Fed升息幅度是否會隨通膨降溫而縮小的任何跡象。市場正緊盯定於13日公布的CPI數據是否顯露物價壓力減輕的跡象。8月整體CPI年增幅料將為8.1%，較7月的8.5%回落。

CFRA投資長Sam Stovall說：「投資人預期CPI將顯示通膨持續降溫，這會提振他們的情緒，因為聯邦公開市場委員會（FOMC）在一周後就要開會。」