馬斯克說聯準會大幅升息恐致通縮 眾人看法兩極

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克9日推文說，若聯準會（Fed）大幅升息，可能導致通貨緊縮，目前這則貼文已有8萬人按讚，近7萬人轉推。

眾人對馬斯克推文的看法不一，有些人贊同其觀點，其他人則堅持馬斯克的觀點有誤。加密幣投資人、Real Vision公司執行長鮑爾同意馬斯克的看法，推文說：「沒錯，這很有可能發生」。

Northmantrader公司創辦人和首席市場策略師韓瑞奇說，危險之處在於，Fed對可能的後果反應遲鈍。他說，Fed一開始反應過慢，如今正重踩煞車。他強調，Fed太依賴落後數據，可能很快就把事情搞砸。

黃金愛好者、比特幣質疑者施夫則抱持不同看法，表示若Fed大舉升息，風險是惡性通膨、融資成本飆高、經濟嚴重衰退、聯邦預算暴增、資產行情崩跌，後果可能比2008年金融海嘯還嚴重。屆時Fed必須以大規模的量化寬鬆措施回應，導致美元匯價重貶和物價飆漲。

共和黨籍南卡羅萊納州眾議員梅斯則附和，若非美國總統拜登和眾議院議長裴洛西寅吃卯糧，「我們現在也不必討論這個話題」。