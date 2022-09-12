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馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照曝光

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克的前女友，正在拍賣他們兩人在大學交往時的一些紀念物，包含馬斯克年輕時的照片。圖片擷自RR Auction
特斯拉執行長馬斯克的前女友，正在拍賣他們兩人在大學交往時的一些紀念物，包含馬斯克年輕時的照片。圖片擷自RR Auction

特斯拉執行長馬斯克的前女友，正在拍賣他們兩人在大學交往時的一些紀念物，而從出價情況來看，這些東西都很受歡迎。

彭博資訊報導，葛溫（Jennifer Gwynne）和馬斯克都曾就讀賓州大學，如今葛溫在拍賣網站RR Auction出售一系列當時的照片和其他交往紀念品。網站上供競標的有18張日常照片，捕捉了馬斯克讀大學時的年輕樣貌、一張手寫的生日卡片、以及一條馬斯克送給葛溫的金項鍊。詳見https://www.rrauction.com/search/results/?navsearch=true&str=Elon+Musk&cp=current-auctions

截至目前，這張結語寫上「Love, Elon」的生日卡片，累計23次出價，拍賣價格突破1萬美元，是目前喊價最高的紀念品。出價第二高的是條金項鍊，這條項鍊上的祖母綠來自馬斯克父親厄羅爾（Errol Musk）的南非礦場。至於平台上的照片則展現馬斯克先前沒人見過的一面，包含年輕時和朋友廝混、在宿舍耍廢、以及和葛溫擁抱的照片。

另據The Independent，曾在1994年與馬斯克約會一段時間的葛溫決定出售這些物品，是為了籌措繼子的大學學費。而葛溫接受Insider Edition採訪時表示，馬斯克在將近30年前就有電動車的想法，「他會談論電動車、替代燃料來源」。

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