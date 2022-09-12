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通用汽車和LG新能源第四座美國電池製造廠選址或敲定印第安納州

集微網／ 集微網

集微網消息，據路透社報道，當地時間周四，通用汽車和LG新能源的合資公司Ultium Cells LLC證實，通用汽車和LG新能源正考慮在印第安納州新卡萊爾建設第四座美國電池製造廠。

據韓媒Businesskorea 2月報道，通用汽車總裁Mary Barra表示，公司和LG能源合資企業Ultium Cells將於2022年上半年公開在美國第四家電池工廠的選址。

Ultium Cells LLC發言人表示，Ultium已經提交了減稅申請，希望能在本月底獲得批准。據外媒上個月報道，美國能源部計劃向Ultium Cells LLC提供25億美元貸款，幫助其建設三座電池廠。這三座工廠分別位於俄亥俄州、田納西州和密西根州。

據悉，為支持電池產業的發展，美國政府推出「先進技術車輛製造」（ATVM）的貸款項目，而該項目也是美國能源部在汽車項目下第一次專門為電池製造提供貸款。此前，該項目也曾向特斯拉、福特汽車和日產提供低息政府貸款。

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