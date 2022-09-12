美傳擴大對大陸出口晶片及設備限制

路透引述消息人士表示，拜登政府計劃10月擴大對中國大陸出口用於人工智能(AI)的晶片及生產設備的限制。

路透社引述消息人士指出，美國商務部今年稍早通知科磊(KLA)、科林研發(Lam Research)和應用材料(AMAT)3家美國公司，除非取得商務部的銷售許可證，否則禁止向中國大陸出口14納米以下晶片製程設備。據悉，商務部將基於這些限制發布新規定。

商務部上月指示輝達(Nvidia)和超微(AMD)，除非獲得許可，否則停止向中國大陸出口數款AI計算晶片，這些指示也將納入新規定之中。

消息人士稱，新規定可能會涵蓋打擊中國大陸的額外行動。限制內容可能會改變，發布規定的時間也有可能比預期更晚。新規定也可能要求必須取得許可證，才能對中國大陸出口含有相關晶片的產品。

美國商務部拒絕就具體規定發表評論，但重申正在採取全面措施，落實新行動，以保護美國的國家安全和外交政策利益，包括阻止中國獲得可用於軍事現代化的美國技術。