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澳幣一直貶要怪全球景氣急凍 央行猛升息也難支撐

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
澳幣兌美元匯率近來持續走貶。歐新社
澳幣兌美元匯率近來持續走貶。歐新社

澳幣兌美元已貶至兩年來低點，而澳洲央行近來積極升息，對阻貶匯率顯然沒有太大幫助。

隨著中國大陸成長減緩且美元更加強勢，澳幣匯率自5月來貶值約3%。就算澳洲央行自5月開始升息1碼後，6月到9月間連續四度升息2碼，但對澳幣匯率並無太大支撐。澳洲聯邦銀行預期，澳幣明年貶至0.62美元，為2020年4月來低點。

澳幣兌美元匯率12日盤中貶值0.15%，報0.6831美元。

澳幣與商品息息相關，對全球景氣起伏敏感，由於全球經濟失去動能，澳幣跟著受衝擊。澳洲7月就業數據意外萎縮，若本周公布的最新數據進一步走弱，澳幣可能再受打擊。

澳洲國民銀行外匯策略主管厄崔爾（Ray Attrill）表示：「澳洲央行政策對澳幣的影響依然相當有限。當全球經濟減緩或衰退逼近，澳幣從來不會有好表現，而美元仍看起來堅若磐石。」

自從8月中以來，澳幣兌美元匯率堅定處在下跌趨勢中，似乎準備測試7月時的低點0.6682美元。依據費波那契回撤技術分析，如果澳幣貶破這個支撐水準，將進一步貶至0.6464美元。

澳洲央行自5月來已升息9碼，但澳幣依然走貶。央行在9月6日的最新一次升息決策將基準利率上調至七年高點，但澳幣當天對美元仍貶值近1%。

澳洲央行總裁洛威上周暗示激進的緊縮行動可能告一段落，表示「在所有條件相同的情況下，隨著現金利率水準的上升，更有理由放慢升息的速度。」洛威的貨幣政策立場可能放軟，也為澳幣展望更添陰霾。

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