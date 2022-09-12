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印尼也考慮買俄羅斯石油 應付國內燃料漲價壓力

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
印尼總統佐科威（Joko Widodo）。路透
印尼總統佐科威（Joko Widodo）。路透

英國金融時報12日報導，印尼總統佐科威（Joko Widodo）正考慮加入印度與中國大陸的行列，購買俄羅斯的石油以抵銷國內日益上升的能源成本攀高壓力。

佐科威在訪談中被問及印尼是否會從俄羅斯購買石油時表示：「我們永遠查看所有選項。如果有國家願意給予較優惠的價格，那麼當然。」

他說：「政府有責任尋找各種資源來滿足人民的能源需求。我們希望找到解決辦法。」

印尼多年來未從俄羅斯進口大量石油，但佐科威的政府本月起被迫將一些燃料價格調漲多達30%，面臨必須抑制物價上升的壓力漸增。

佐科威的最新說法凸顯出，許多國家在試圖應付地緣政治並管控國內能源危機時面臨兩難困境。

若印尼購買俄羅斯石油的價格是高於G7國家設定的上限，面臨美國制裁措施的可能性就會增加。目前印尼正準備11月在峇里島舉行二十國集團（G20）高峰會，佐科威已邀請包括俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基在內的各國領袖與會。

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