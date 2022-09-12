美商務部傳將具體頒布對晶片輸陸管制規定 影響勢擴大

路透引述知情人士報導，拜登政府計劃下個月發布新規定，落實限制美國銷往中國大陸用於人工智慧的半導體和半導體製造設備，如此受管制的廠商勢將擴大，不僅限於原本接獲通知須經許可才能銷陸的個別公司。

知情人士透露，美國商務部有意依據今年初發函通知三家美國廠商的限制來發布新規定。科磊（KLA）、科林研發（Lam Research）、應用材料（Applied Materials）先前已證實接到通知，將不准出口14奈米以下精密製程的晶片製造設備給中國大陸廠商，除非取得商務部許可。

商務院上個月也發函指示輝達（Nvidia）和超微（AMD），除非取得許可，須停止出口幾款人工智慧運算晶片到中國大陸，此通知也將形諸於新規定。

路透引述資料來源報導，新規定可能納入其他對付中國大陸的行動。限制也可能更改而使新規定延後發布。

商務部利用這種「被告知」的通知函，得以避開謄寫規定的冗長過程而立即實施管制，但只有收到通知函的個別公司在限制之列。將通知函轉為規定，可擴大管制範圍，讓其他生產相同技術的美國公司也在限制之列。也就是說，新規定可能也會讓人工智慧領域和輝達和超微競爭的英特爾（Intel）和新創業者Cerebras Systems受到管制。

路透引述的消息來源也表示，內載被管制晶片的產品銷往中國大陸，也可能需要許可。像戴爾（Dell Technologies）、惠與（HPE）、美超微電腦（Super Micro Computer）即生產內載輝達 A100晶片的資料中心用伺服器。

商務部發言人不願評論未來的行動，不過強調「我們按一般原則，凡「被告知」信的限制都會尋求以變更規定來形諸於文字」。發言人並表示 ，「將採取額外作為，包括阻止中國取得可用於軍事現代化的美國技術」。