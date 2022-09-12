快訊

網傳「颱風天烤肉遇山洪」倉皇逃難片 爆主辦者是紅十字水上大隊

三星數千項面板專利全數讓予陸企 3大影響台廠壓力增

無法接受的進步憲法？智利制憲公投為何失敗

葉倫警告油價冬季可能飆高 仍預期經濟可望軟著陸　

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國財政部長葉倫。美聯社
美國財政部長葉倫。美聯社

美國財政部長葉倫11日表示，美國民眾今年冬季可能面臨汽油價格飆漲，因為屆時歐盟會大幅度減少購買俄羅斯石油。她同時表示，提議中的西方國家對俄羅斯石油出口價格設限，用意是要控制住油價。

葉倫接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示：「這是個風險，這是個我們正努力用價格上限試圖予以解決的風險。」她說，油價可能上漲，因為歐盟將「停止大部分的購買俄羅斯石油行動」，並且針對准許俄羅斯利用油輪運出原油的服務實施禁令。

七大工業國集團（G7）同意的價格上限計畫要求參與國拒絕對原油與石油產品價格高於研議上限的油輪提供保險、金融、經濟、導航與其他服務。

葉倫表示，價格上限的目的是減少俄羅斯能用於維繫烏克蘭戰事的收入，同時維持俄羅斯的原油供應，以便壓低國際原油價格。

另外，葉倫表示她對美國經濟能避免衰退仍抱持希望，但也說，美國民眾理解聯準會必須戰勝通膨的必要性。

葉倫說，聯準會需要良好的技巧和一些好運氣來達到所謂的經濟軟著陸，「我希望我們將達到軟著陸，但美國民眾知道把通膨壓低的必要性，以長時間而言，我們無法在通膨不受控制的情況下擁有強勁的就業市場」。

這些言論呼應聯準會主席鮑爾的立場，鮑爾上周表示，他和決策官員強烈致力於抗通膨。目前美國的通膨仍接近40年高點。鮑爾的話使投資人強化有關聯準會將在9月20、21日決策會議上連續第三度升息3碼的預期。

葉倫表示，拜登政府將把貨幣政策留給聯準會，「我相信我們的目標非常一致」，「我們希望看到強勁的勞動力市場和通膨降至更正常的水準」。

葉倫還說，美國經濟成長正在放緩，這是利率上升的自然結果，不過，就業市場依然「格外強勁」，求職者與職位空缺數的比率達到一比接近二。

延伸閱讀

外銀疾呼：利率政策不要跟Fed作對 第4季這貨幣最強

NBA／傳鮑爾左膝仍感不適 能否趕上開幕戰成疑問

道瓊慘跌超過千點、台股跌逾2.3％ 全球央行年會後股市災情一片 鮑爾到底說了什麼？

鮑爾演說放鷹股市續湧賣壓 歐股走勢分歧

相關新聞

葉倫警告油價冬季可能飆高 仍預期經濟可望軟著陸　

美國財政部長葉倫11日表示，美國民眾今年冬季可能面臨汽油價格飆漲，因為屆時歐盟會大幅度減少購買俄羅斯石油。她同時表示，提...

熊市讓債券投資人無處可躲 二位數跌幅已是常態

全球債市投資人過去12個月來面臨慘澹市況，不但陷入罕見的空頭市場，現在也少有跡象顯示短期內債市將回溫。

本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（9日）一連三日反彈，一周下來扳回連三周頹勢，不甩聯準會（Fed）官員鷹派論調，也暫脫9月難漲的魔咒，但投...

美中爭戰 從科技擴及生技

在美國通過晶片法案扶植晶片製造業、並且嚴控先進晶片技術流向中國大陸後，美國總統拜登即將再簽署一項行政命令，以幫助提振美國...

日本明年空屋數 上看千萬戶

由於人口下滑導致需求萎縮，日本空屋問題將益加嚴重，預估明年住宅將供應過剩1,000萬戶。

南韓多胞胎趨勢 催生商機

南韓生育率雖是全球最低，近年卻出現一個現象：雙胞胎占新生兒總數的比率穩步上升。這主要反映民眾晚婚、遲育及更多人使用輔助生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。