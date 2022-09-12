快訊

網傳「颱風天烤肉遇山洪」倉皇逃難片 爆主辦者是紅十字水上大隊

三星數千項面板專利全數讓予陸企 3大影響台廠壓力增

無法接受的進步憲法？智利制憲公投為何失敗

熊市讓債券投資人無處可躲 二位數跌幅已是常態

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
今年來債市陷入空頭市場。路透
今年來債市陷入空頭市場。路透

全球債市投資人過去12個月來面臨慘澹市況，不但陷入罕見的空頭市場，現在也少有跡象顯示短期內債市將回溫。

彭博資訊報導，對固定收益投資人來說，無論從債券期限、債券種類或發行者的產業來看，今年雙位數的虧損是常態。隨著央行加強措施抑制數十年來最嚴重的通膨，債券可能面臨更多下跌。

雪梨Kapstream Capital投資組合經理人克里斯多（Pauline Chrystal）表示：「仍將面臨一些痛苦。尤其是聯準會致力於抗通膨，更甚於擔心經濟衰退。」

從2021年初以來，全球公債的表現一直比公司債和證券化債務證券還差。由於聯準會啟動1980年代以來最積極的緊縮政策行動以便把通膨率拉回至2%的目標值，美國公債近期一直承受壓力。

公債受到的衝擊最深，因為這塊龐大的市場一年前還提供負殖利率。當時負值利率公債的規模超過15兆美元，投資人必須倒貼才能持有10年期德國公債和日本公債、2年期義大利公債。

在幾乎所有債券類別中，今年虧損最多的，就是去年表現最好的債券。在債市大跌這段期間，能源相關債券的跌幅最小。

以歐元計價的債券今年表現比大盤更差，因為歐洲面臨能源危機，使經濟衰退的機率提高。外匯市場大幅波動，也讓追蹤美元投資組合的投資人損失加劇。

就連較短天期的債券也未幸免於難，儘管今年來近10%的虧損幅度仍低於10年期以上債券近30%的跌幅。至於全球高收益債，自去年初以來虧損幅度不如投資級債券，這代表投資人未把經濟嚴重衰退的可能因素納入價格考量中，這些債券提供一些價值，做為因應基準利率上揚的緩衝。

全球借貸成本上揚讓債市大受衝擊，債市波動性也竄升至2020年7月來最激烈。由於全球央行尚未戰勝通膨，債券投資人可能還得提防眼前更多的動盪走勢 。

延伸閱讀

全球市場觀測站／美非投資級債 吸睛

可持續發展債 14日掛牌

歐股、新興債 提防利空

創新科技主導未來 相關非投資等級債長期違約率更低

相關新聞

葉倫警告油價冬季可能飆高 仍預期經濟可望軟著陸　

美國財政部長葉倫11日表示，美國民眾今年冬季可能面臨汽油價格飆漲，因為屆時歐盟會大幅度減少購買俄羅斯石油。她同時表示，提...

熊市讓債券投資人無處可躲 二位數跌幅已是常態

全球債市投資人過去12個月來面臨慘澹市況，不但陷入罕見的空頭市場，現在也少有跡象顯示短期內債市將回溫。

本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（9日）一連三日反彈，一周下來扳回連三周頹勢，不甩聯準會（Fed）官員鷹派論調，也暫脫9月難漲的魔咒，但投...

美中爭戰 從科技擴及生技

在美國通過晶片法案扶植晶片製造業、並且嚴控先進晶片技術流向中國大陸後，美國總統拜登即將再簽署一項行政命令，以幫助提振美國...

日本明年空屋數 上看千萬戶

由於人口下滑導致需求萎縮，日本空屋問題將益加嚴重，預估明年住宅將供應過剩1,000萬戶。

南韓多胞胎趨勢 催生商機

南韓生育率雖是全球最低，近年卻出現一個現象：雙胞胎占新生兒總數的比率穩步上升。這主要反映民眾晚婚、遲育及更多人使用輔助生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。