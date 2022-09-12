本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（9日）一連三日反彈，一周下來扳回連三周頹勢，不甩聯準會（Fed）官員鷹派論調，也暫脫9月難漲的魔咒，但投資人要面臨的現實是，本周公布的通膨報告縱使相當緩和，也無法擺脫Fed本月底升息3碼（0.75個百分點）的劫數。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美股暫脫9月難漲的魔咒

道瓊指數上周五上漲377點，標普500漲1.5%，突破100日均線，那斯達克綜合指數則漲2.1%。一周下來，道指上漲2.7%，標普500指數攀升3.6%，那指反彈達到4.1%，都是8月中以來周線首次收紅。半導體股漲勢更為凌厲，費城半導體指數上周五大漲2.4%，周漲4.7%，台積電ADR上周五也上漲1.6%，較台北交易溢價6.2%。

上周第一個交易日美股原本繼續走低，隨後連三天反彈。分析師認為，美股連續三周下跌，回吐夏季大部分漲幅之後，不少投資人開始逢低進場。不少人認為，美股目前價位相當誘人，標普500成分股企業按預估獲利計算的本益比為16.8倍，低於十年來均值17.2倍。

迷因股和比特幣等風險資產也上漲。比特幣上周五最高大漲10.1%，創下7月來最大單日漲幅。

標普500指數本月迄今上漲2.8%，而9月向來是表現最差的月份，1945年以來平均下跌0.6%，去年就跌了4.8%。

Navellier & Associates 投資長納維利爾發布報告說：「儘管Fed官員談話強硬，空頭預測向來低迷的9月將下探新低之說並未發生。」他認為，美元近日回落是帶動美股上漲的原因之一。

俄烏戰局可能翻轉 歐元挺升

歐元對主要貨幣全面走升。俄烏戰爭進入第200天之際，烏克蘭軍隊的反攻之勢頻傳捷報，在幾天之內收復東北部關鍵後勤樞紐哈爾科夫（Kharkiv）地區的大量失土，並且重新掌控烏東戰略重鎮伊久姆（Izium），為俄軍自2月從基輔倉促撤軍以來最大敗績，可能成為俄烏戰局的重大轉捩點。

歐元兌美元亞洲早盤一度升值0.9%，隨後收斂為0.5%，報1.0095。

澳洲國民銀行貨幣策略師 Rodrigo Catril 說：「我認為烏克蘭的消息是主要因素。烏克蘭周末大舉收復失地顯然是利多消息，看好烏克蘭能擊退俄羅斯，靠自己贏得戰爭。」

另外，德國央行總裁 Joachim Nagel表示，如果當前的消費者物價趨勢持續，歐洲央行將需要繼續升息。

蘋果擬買陸NAND 美議員轟

蘋果iPhone 14新機的快閃記憶體（NAND Flash）供應商名單上，傳出赫然見到中國大陸的長江存儲，多位美國議員因而警告蘋果勿玩火。

南韓媒體BusinessKorea上周報導，蘋果公司計劃在iPhone 14系列新機中使用長江存儲的晶片。消息傳出後佛羅里達州共和黨聯邦參議員魯比歐抨擊，蘋果是在「玩火」。他憤怒地告訴英國金融時報（FT）：「如果（蘋果）一意孤行，將受到聯邦政府前所未有的嚴格審查。我們不能讓受制於共產黨的中國公司，滲入我們的電信網路和數百萬美國人的iPhone中。」

美中爭戰 從科技擴及生技

在美國通過晶片法案扶植晶片製造業、並且嚴控先進晶片技術流向中國大陸後，美國總統拜登即將再簽署一項行政命令，以幫助提振美國生物製造業，並降低對中國大陸的依賴。這也顯示美國與中國大陸的競爭場域正從科技業擴及生技業。

彭博資訊引述知情人士的話報導，拜登即將簽署的行政命令草案，列出一套策略，以提振國內的生物體系相關製造業務，創造出一系列的產品與原料，範圍涵蓋新藥品、人體組織、生物燃料及食物。

日本自由行禁令 近期解除

日本官員表示，正在評估進一步鬆綁邊境管制措施，包括取消每天入境人數上限、解除自由行禁令及恢復免簽證入境等，預料將在近期實行，著眼於秋冬旅遊旺季的觀光熱潮，期望充分運用日圓匯價近來重貶的好處。

日本內閣官房副長官木原誠二11日接受富士電視台的節目訪問時表示，當局正在評估每日限制5萬人入境的政策，「不久後」將解除這個人數上限，並將同時鬆綁其他限制，包括入境需要簽證、僅限旅行團客入境等要求，「我們將整體評估，並將在不久後實施」。