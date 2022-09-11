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美西塞港不再 全球供應鏈瓶頸緩解

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電

美西港口在新冠疫情期間嚴重堵塞的情況正在好轉，等候靠港的船隻數量已減至先前高峰的十分之一，貨櫃運價也以創紀錄的速度下滑，顯示全球供應鏈瓶頸終於緩解。

日經新聞報導，野村綜合研究所（NRI）指出，目前在洛杉磯港及長堤港外海等待的船舶數量，已減少至不到10艘，遠少於今年1月高峰的100多艘。

美西碼頭塞港始於2020年底，當時新冠疫情肆虐，導致港口工人、載運貨櫃的卡車司機短缺，大幅削弱貨櫃處理能力，迫使大批貨櫃輪在外海停泊。

去年夏季美西塞港情況進一步惡化，從亞洲航行到美西卸貨要花約30天，比尋常時期高出二到三倍。航程愈長，可用船隻便愈少，拖累全球整體運能。美國東岸和歐洲先前也遭遇港口壅塞，干擾海運物流，成為全球供應鏈限制的主因。

貨櫃運價也在下滑。9月首周每只貨櫃從上海運往美西的費用為3,959美元，較前一周下跌23％，金額下跌逾1,000美元，下跌金額為2019年開始追蹤這項數據以來最大。

中國大陸到美國之間的運價也是國際基準價格，因此其他航線的運價也在下跌。今年初以來，從上海運往荷蘭鹿特丹港等歐洲港口的運費暴跌45％。

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