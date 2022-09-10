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蔡崇信家族辦公室大賣微軟推特 轉進這個領域

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信（見圖）的家族辦公室、藍池資本公司（Blue Pool），正迅速撤離美股，並日漸把投資焦點轉向私募股權市場。 路透
阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信（見圖）的家族辦公室、藍池資本公司（Blue Pool），正迅速撤離美股，並日漸把投資焦點轉向私募股權市場。 路透

阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信的家族辦公室「藍池資本公司」（Blue Pool），正大舉撤離美股，並日漸把投資焦點轉向私募股權市場。

彭博資訊報導，申報文件顯示，自去年初以來，藍池資本已脫手超過30檔美股的部位，其中科技股占多數，包括字母（Alphabet）、微軟及推特。藍池資本到6月底持有的美股部位只剩資產管理公司Blue Owl ，且那時起已縮減該部位至9.8%，低於去年12月公布的14%；藍池已在8月脫手十幾檔美股部位。

不過，藍池自去年初以來已投資全球超過10家未上市的新創公司，領域涵蓋運動、區塊鏈及醫療健康。

藍池調整蔡崇信的財富配置，因升息、經濟成長趨緩以及無所不在的通膨正重創美國科技股，這曾是藍池上市企業投資組合的最大部位。許多富豪投資人正轉向私募股權市場，其流動性雖不如公開市場，但企業估值通常比較不受市場震盪影響。

藍池資本和Blue Owl的發言人皆對此不予置評。

蔡崇信和韋斯特（Alexander West）在2004年共同創辦藍池。該公司的投資領域包括公開市場、私募股權市場、避險基金以及不動產，現由執行長韋斯伯格（Oliver Weisberg）執掌，他曾擔任避險基金公司Citedal的董事總經理。韋斯伯格也督導藍池在其他美國運動賽事的投資，例如紐約自由人女子職籃隊（WNBA）和洛杉磯足球俱樂部（LAFC）。

美股 美國 科技股

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