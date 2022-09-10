強勢美元以鄰為壑？克魯曼解析美元勁升三謎團

前美國財政部長康納利1971年對外國財長說：「美元是我們的貨幣，你們的問題。」經過這麼多年，美國占世界國內生產毛額（GDP）比率已從1960年的四成減為四分之一不到，歐元和日圓也躍為國際準備貨幣，美元卻依舊主宰全球金融市場，新興市場經濟體發行的國際債券仍清一色以美元計價。

憑仗這種支配地位，美元匯率—以他國貨幣計的價值—顯然對世界經濟影響甚鉅。柏克萊加州大學經濟學教授Maurice Obstfeld與普林斯頓大學經濟學博士生Haonan Zhou新發表的研究論文就指出，全球正經歷一波「美元周期」，近來美元升勢銳不可當，將給世界各地帶來金融和經濟壓力。

究竟美元為何如此強勢？諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄指出，思考這問題有三大謎團待解：

一，美國經濟支配地位已大不如前，為何美元支配地位還歷久不衰？ 二，美元匯率波動為何產生如此強烈的全球效應？ 三，美元最近升值幅度為什麼這麼大？

第一個問題最簡單，美元的全球支配地位由來已久，而這種支配地位一旦穩固，往往會自我延續下去。以美元交易最便利也最便宜，因為其他人大多用美元；借入美元的成本通常較低，因為世界貿易大多以美元結算，而融資成本低又鼓勵以美元結算。

而且，美國金融市場發達容許投資人輕易買賣資產，這強大後盾讓美元在全球使用時更便利、安全。歐元區國家合計的金融市場規模巨大，但顯得四分五裂，例如義大利公債就比德國公債折價。中國大陸市場也令人覺得不可靠，畢竟資金進出該國仍受嚴密控制。

再看第二個問題，美元波動為何會掀起巨大效應？Obstfeld和Zhou認為，許多國家的外債是以美元計價，美元升升不息將導致全球各地的資產負債表出問題。克魯曼認為這論點有道理，但他仍認為美元波動掀起的效應大得「驚人」，尤其對「美元與全球大宗商品（如石油和小麥）價格的關聯很強」感到困惑。

我們或許會認為，美元對歐元升值時，以美元計價的原油會跌，以歐元計的油價會漲。但Obstfeld和Zhou發現情況並非如此。他們發現「美元若升值1%，會牽動全球大宗商品均價更大的跌幅」，證實克魯曼屢次觀察到的結果。美元對歐元升值時，不僅以美元計的油價會跌，以歐元計也會跌。

因此，美元勁升有助於解釋，為什麼此刻油價與俄羅斯入侵烏克蘭之前的價格差不多，為什麼就連小麥價格漲幅也大幅回吐。美元勁升產生這些效應，是美國通膨趨緩的因素之一，至少目前暫時是如此。

至於第三個問題，為什麼近來美元升值幅度這麼大？乍看下，答案似乎很明顯：聯準會（Fed）藉一連串升息打通膨，提高買美元資產的吸引力也推升美元。

但Fed不是唯一升息的央行。國際經濟學家通常認定，匯率是受長期、而非短期利率驅動，而長期利率取於投資人對未來展望的預期。歐美長期利率都已升高，美國10年期公債殖利率從2021年12月的1.47%升到現在約3.26%，升幅1.79個百分點；同時期德國10年期殖利率從負0.38%升到1.67%，升幅2.05個百分點。看來歐洲收緊貨幣政策的效力比美國還強，為何歐元還急貶？

不難想見可能的原因，最明顯的就是俄羅斯實質的天然氣禁運重創歐洲，打擊歐洲經濟展望。

Fed政策須考量以鄰為壑的問題

無論是什麼原因，顯然美元勁升再次給世界各地的經濟體帶來劇痛，再次是我們的貨幣造成他們的問題。美國的政策該不該受此影響？

前Fed經濟學家和「薩姆法則」衰退指標發明者薩姆（Claudia Sahm）不僅強烈批評Fed強硬抗通膨的做法，最近更呼籲Fed有責任省思自己的政策對世界其他國家造成的痛苦。

克魯曼認為薩姆言之有理，但他不認為Fed此刻會聽得進去，因為Fed官員仍十分擔心高通膨可能變得根深柢固，這個顧慮仍將凌駕一切，除非明確跡象顯示基礎通膨降下來為止。

然而，克魯曼認為，一旦Fed覺得抗通膨有喘息餘裕，就應當開始把美元勁升導致的國際衝擊納入考量。他說：「美元或許是其他國家的問題，但美國就算純粹考量自己的利益，仍必須活在我國政策協助形塑出來的世界。」