美股連漲暫脫Fed鷹派和9月魔咒 但升息3碼劫數仍難逃

美國股市周五一連三日反彈，一周下來扳回連三周頹勢，不甩聯準會（Fed）官員鷹派論調，也暫脫9月難漲的魔魔咒，但投資人要面臨的現實卻是，下周公布的通膨報告縱使相當緩和，也無法改變Fed本月底升息3碼（0.75個百分點）的劫數。

道瓊工業指數周五上漲377.19點。標普500指數和那斯達克綜合指數各上漲1.5%和2.1%。一周下來，道指上漲2.7%，標普500指數攀升3.6%，納斯達克指數反彈達到4.1%。

半導體股漲勢更為凌厲，費城半導體指數周五大漲2.4%，周漲4.7%，台積電ADR周五也上漲1.6%。

美股本周二原本繼續走低，隨後連三天反彈。分析師認為，美股連續三周下跌，回吐夏季大部分漲幅之後，不少投資人開始逢低進場。

此外，企業財報大致展現美國企業的韌性。沃爾瑪（Walmart）和家得寶（Home Depot）公布業績優於預期，也為大盤提供支撑。據Dow Jones Market Data，標普500指數11個類股自2021年2月以來首次全部一周上漲。

美國公債殖利率從周二3.35%回落至周五的3.32%，也帶動科技股反彈。投資人紛紛買進對利率敏感的成長股。不僅科技股、迷因股、比特幣也上漲。比特幣周五最高大漲10.1%，創下7月來最大單日漲幅。

不少人認為，美股目前價位相當誘人，標普500指數成分股企業按預估獲利計算的本益比為16.8倍，低於十年來均值17.2倍。

Navellier & Associates 投資長納維利爾（Louis Navellier）發布發布報告說：「儘管Fed官員談話強硬，空頭預測向來低迷的9月將下探新低之說並未發生。」他認為，美元近日回落是帶動美股上漲的原因之一。

標普500指數本月迄今上漲2.8%，而9月向來是表現最差的月份，1945年以來平均下跌0.6%，去年就跌了4.8%。

摩根大通分析師周五在報告中也說：「在殖利率較低和美元走弱之下，全球的確出現偏好風險的反彈。市場焦點仍放在下周的（通膨）報告」。

美國將於下周二發布8月消費者物價指數，路透調查估計會由7月的8.5%進一步降為8.1%；周三和周四也將公布生產者物價和進口物價。彭博分析師推測，總體來說，Fed所關切的這些數據不僅並未降溫，有的甚至還有可能升溫。

樂觀的投資人或許指望通膨連續兩個月降溫，Fed往後升息幅度就會收斂。但Fed主席鮑爾已明確表示，他留意的不只是一份通膨報告。彭博專欄作家李文（Jonathan Levin）認為，就算連二次公布通膨降溫的報告，仍不足證明通膨的問題已經解決。從聯邦資金期貨來看，Fed本月升息3碼至3.25%的機率高達85%。