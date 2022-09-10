FT：ECB擬10月初開始討論縮表

歐洲央行（ECB）已同意於10月初開始討論縮減資產負債表，加大緊縮政策力度，使南歐各國政府壓力益發沈重。

倫敦金融時報（FT）報導，兩位決策官員透露，ECB可能在今年底時決定縮表金額，亦即到期回收的公債本金，只會將其中一部分再投入市場，可能從2023年第1季開始實施。

ECB將於10月5日召開的管理委員會會議上，開始討論縮表，但不會對利率做出決策。ECB最早也要到10月27日的政策會議時，才有可能做出宣示。

ECB資產負債表的規模，已從2014年底時的2.21兆歐元，擴大到8.76兆歐元。

縮表可能拉高長期利率。本周前義大利10年期公債殖利率一度升破4%，將使經濟雪上加霜，甚至影響9月稍晚時的國會改選。