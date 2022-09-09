英特爾CEO基辛格傳透露真實想法：大陸五年內不會攻台

曾說台灣局勢不穩定的美國半導體大廠英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）據傳日前透露他的真實看法：他預測中國大陸五年內不會攻打台灣。

據投資網站Seeking Alpha報導，根據與基辛格一同參加投資晚宴的花旗分析師Christopher Danely的說法，基辛格席間表示，他認為五年內不會發生大陸武力攻台的情況。

基辛格去年底曾表示，「台灣不是一個穩定的地方」，他補充表示，北京不斷派軍機進入台灣防空識別區，「這讓你覺得比較放心或比較不放心？」他當時主張美國計劃立法扶植半導體業，應多投資美光、德州儀器和英特爾等美商，而非台積電和三星等亞洲對手。

近幾周，美中緊張升溫，因為美國雖有「一中政策」，但政壇人物頻繁造訪台灣，除眾議院議長裴洛西之外，還有亞歷桑那州州長杜希（Doug Ducey），他說台積電在該州設廠「進展順利」。

基辛格除評論兩岸局勢外還說，最近通過的晶片法可能延長超過五年，這是為了限制中國大陸取得「敏感技術」。英特爾被部分華爾街人士視為晶片法最大受益者。