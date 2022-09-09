前債券天王葛洛斯做多英鎊 因美元被高估

彭博資訊報導，前債券天王葛洛斯（Bill Gross）正押注英鎊。

葛洛斯2010年還是太平洋投資管理公司（PIMCO）操盤手時，曾提出「英鎊躺在硝酸甘油床上」的警告。當時他的預言未完全應驗。時隔12年，英鎊兌美元匯價重挫，本周跌至1985年來最低，葛洛斯採取了完全不一樣的立場。

他在電郵裡說：「雖然有財政和政治問題，我做多英鎊，因為美元兌所有主要貨幣都被高估。（美國）一直有巨額貿易逆差，加上未來的衰退讓聯準會升息到預期水準的能力有止境，英鎊進一步貶值會受限，還可能導致未來與美元相比相對上漲。」

但英國新首相特拉斯（Liz Truss）剛剛上台就宣布了大規模的能源援助方案，「英鎊危機」的議論再起。根據德意志銀行貨幣策略師Shreyas Gopal，英國出現國際收支危機的風險升高，英鎊必須再跌15%才能讓赤字回到10年均值。

現年78歲的葛洛斯2019年宣布退休，結束長達47年管理他人金錢的職涯。他2014年離開PIMCO，同年稍晚效力駿利資產管理集團（Janus Capital）。