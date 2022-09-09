英鎊在女王辭世後走貶 歐元和日圓鮑爾鷹派談話後轉弱

英鎊周四在英國女王伊麗莎白二世辭世後收低，美元兌日圓周四走升，聯準會（Fed）主席鮑爾重申，Fed將繼續升息以抑制急漲的通膨，並警告不能太早放鬆貨幣政策。

英鎊貶值0.2%至1.1511，英國伊麗莎白女王去世。伊麗莎白女王是英國在位時間最長的君王，70年來一直代表英國國家形象。此外，市場尋求更多有關英國能源支持政策的消息。在首相特拉斯發布能源紓困計畫之後，企業敦促英國政府提供更多保證，幫他們度過數十年來最嚴重的能源危機。

歐元貶值0.1%至0.9995。歐洲央行史無前例地將利率調高75個基點，讓存款利率自2012年以來首次超過0。歐元兌美元最初升穿平價水平，但隨後在鮑爾發言之際轉弱。

美元兌加幣貶值0.3%至1.3086，加拿大央行總裁Carolyn Rogers說，幸虧有強勢加幣緩衝通膨。

美元兌日圓漲0.1%至143.89，反映全球債券殖利率上升和美國股市上漲。在過去幾個月裡，美元兌日圓一直是對美國利率預期最敏感的貨幣對。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%至109.707。

鮑爾在Cato Institute舉辦的會議上表示，Fed 需要一直堅持下去， 直到工作完成。他還稱Fed堅定地致力於「對抗通膨」。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc C handler表示：「鮑爾沒有在他傑克森洞的講話或副主席布雷納德昨天的講話的基礎上，增加任何新內容，但我預料美元將在下周的消費者物價指數(CPI)出爐前進行盤整。」

美國利率期貨市場預估Fed在本月會再升息75個基點的可能性為87%，這將使聯邦基金利率上升至3.0%-3.25%的區間。